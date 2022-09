Shakira fait face à des accusations de fraude fiscale : un regard sur d’autres stars reconnues coupables d’infractions liées à l’impôt

Les délits fiscaux ne sont pas nouveaux chez les stars d’Hollywood. De la dernière accusation d’évasion fiscale de Shakira à l’incident fiscal de Martha Stewart en 2002 avec sa maison des Hamptons, les stars ont dû rembourser le gouvernement au fil des ans.

Shakira a été officiellement condamnée par un tribunal espagnol mardi à être jugée pour avoir omis de payer 14,5 millions d’euros (14,31 millions de dollars) d’impôts sur le revenu entre 2012 et 2014.

Shakira s’est vu proposer un accord de règlement mais l’a rejeté en juillet, choisissant d’aller en procès. Les procureurs espagnols demandent à Shakira d’être condamnée à huit ans et deux mois de prison et de payer une amende de 24 millions d’euros (24 millions de dollars) si elle est reconnue coupable.

Voici un aperçu d’autres célébrités qui ont été condamnées ou qui ont été confrontées à des infractions fiscales.

Teresa et Joe Giudice

En 2013, les stars de télé-réalité Teresa et Joe Giudice ont été inculpées de 39 accusations de fraude fiscale, dont une accusation contre Joe pour avoir omis de produire ses déclarations de revenus entre 2004 et 2008.

Les stars de “The Real Housewives of New Jersey” ont été inculpées de deux autres chefs d’accusation d’évasion fiscale en novembre 2013. Teresa a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation avec son ex-mari, Joe, plaidant coupable à cinq chefs d’accusation, dont le défaut de produire sa déclaration de revenus. Retour.

En octobre 2014, le couple a été condamné. Teresa a été condamnée à 15 mois de prison et Joe a été condamné à 41 mois. Le couple a été condamné à payer 414 588 $ en dédommagement.

En mars 2016, Joe a commencé à purger sa peine. Trois ans plus tard, il a été transféré dans un centre de détention pour migrants en 2018. Il a ensuite été expulsé vers son pays natal, l’Italie.

Martha Stewart

Martha Stewart a eu des démêlés avec la justice. En 2002, elle a été condamnée à une amende de 220 000 $ pour avoir omis de payer des impôts sur sa maison dans les Hamptons.

Bien qu’elle n’ait purgé aucune peine pour fraude fiscale, elle a été condamnée à cinq mois de prison pour délit d’initié en 2004.

Mike “La situation” Sorrentino

La star de “Jersey Shore” Mike “The Situation” Sorrentino a été reconnu coupable d’évasion fiscale en 2018. La star de télé-réalité a plaidé coupable après avoir été accusée d’avoir omis de payer des impôts sur près de 9 millions de dollars de revenus de 2010 à 2012.

Il a été condamné à huit mois de prison, qu’il a commencé à purger en janvier 2019, ont rapporté plusieurs médias.

Wesley Snipes

En 2008, Wesley Snipes a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de fraude fiscale de 1999 à 2001. Le New York Daily News a rapporté que pendant cette période, Snipes avait sous-payé 7 millions de dollars d’impôts.

La star de “Blade” a été condamnée à trois ans dans une prison fédérale de Pennsylvanie. Il a commencé sa peine en décembre 2010 et a été libéré en résidence surveillée en avril 2013.

Les problèmes fiscaux de l’acteur ont continué. Selon le Hollywood Reporter, Snipes a été condamné à payer 9,5 millions de dollars d’arriérés d’impôts en novembre 2018.

Gros Joe

Le rappeur Fat Joe, de son vrai nom Joseph Cartagena, a été condamné à une peine de prison fédérale après avoir omis de produire ses déclarations de revenus de 2007 à 2010. Le district du New Jersey l’a condamné à quatre mois de prison en 2013.

Il a été condamné à une amende supplémentaire de 15 000 $ par le gouvernement en plus de sa peine de prison.

Lauryn Colline

La chanteuse Lauryn Hill a été condamnée à trois mois de prison pour évasion fiscale en 2013. La BBC a rapporté que Hill n’avait pas payé d’impôts sur ses revenus entre 2005 et 2007.

La star n’a pas payé 1,8 million de dollars sur son revenu imposable entre-temps, selon le point de vente. Hill a purgé sa peine dans un établissement pour femmes du Connecticut avant d’être libérée en octobre 2013, selon la BBC.

Stephen Baldwin

Stephen Baldwin a plaidé coupable en mars 2013 pour ne pas avoir payé d’impôts sur le revenu de 2008 à 2010, totalisant 400 000 dollars, a rapporté le Los Angeles Times.

Selon CBS News, Baldwin a déclaré que l’évasion fiscale n’était pas intentionnelle et a déclaré qu’il avait reçu de mauvais conseils de ses avocats et comptables. Il a payé sa dette en un an, ce qui lui a valu de ne pas purger de peine de prison ni de probation.