Shakira et Tom Cruise au Grand Prix de Miami ensemble : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : DPPI/Shutterstock

Ils peuvent être une paire improbable, mais Tom Croisière et Shakira On aurait dit qu’ils s’entendaient bien alors qu’ils assistaient au Grand Prix de Miami le 7 mai. Une vidéo montrait Tom écoutant attentivement pendant que Shakira lui parlait avec animation. Cependant, leur conversation a été rapidement interrompue lorsqu’un des fils de la chanteuse lui a sauté dans les bras et a détourné son attention. Tom semblait avoir un sourire sur son visage alors qu’il regardait l’interaction diminuer. À un autre moment de la journée, ils ont également été vus ensemble près de l’hippodrome.

Shakira et Tom Cruise repérés au Grand Prix de Miami. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Base pop (@PopBase) 7 mai 2023

Cela fait presque un an que Shakira a annoncé sa séparation d’avec son ex, Gerard pique, après près de dix ans de vie commune. « Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons », ont déclaré les deux hommes dans une déclaration commune en juin 2022. « Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci pour votre compréhension. » Les ex sont parents de fils Sacha8 et Milan, Le 10 et en novembre 2022, ils ont signé un accord de garde pour éviter une bataille juridique. Shakira a depuis déménagé avec les enfants à Miami.

Depuis la rupture, Shakira n’a pas été subtile dans son ombrage public de Gérard. Le footballeur a évolué avec Clara Chia, et Shakira n’a pas hésité à lui faire de l’ombre dans sa musique et plus encore. Le diss le plus cinglant était peut-être sur sa chanson de janvier « BZRP Music Sessions # 53 » avec Bizarrap. « Tu pensais que tu me blessais, mais tu m’as rendue plus forte », chante-t-elle sur la piste. « Les femmes ne pleurent plus, elles encaissent. » Elle fait également référence à la nouvelle relation de son ex, ajoutant : « Un loup comme moi n’a pas le temps pour des novices comme vous. J’étais trop pour toi, c’est pourquoi tu es maintenant avec quelqu’un qui te ressemble davantage.

Lors d’une interview en mars 2023, Shakira a développé le processus de guérison de l’écriture de la chanson. « J’ai eu une année très difficile après ma séparation et écrire cette chanson a été si important pour moi », a-t-elle partagé. « Cela a été une façon saine de canaliser mes émotions. »

Pendant ce temps, Tom a été extrêmement privé de sa vie amoureuse depuis sa séparation de Katie Holmes en 2012. Les stars ont été mariées pendant cinq ans et ont eu une fille ensemble, Suri, maintenant 17 ans, ensemble. Tom a également deux enfants adoptés avec son ex Nicole Kidman.

