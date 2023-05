Shakira et Gisele Bundchen dînent avec leurs enfants à Miami – Hollywood Life

Voir la galerie





C’était une réunion du club des ex-femmes des footballeurs, mardi 16 mai. Shakira et Gisele Bundchen a dîné au Makoto à Miami, en Floride. Pour cette belle parenthèse, Gisèle, 42 ans, a emmené avec elle et Tom Bradyles enfants – Viviane et Benjamin Brady – tandis que Shakira, 46 ans, était accompagnée d’elle et Gerard piquefils de, Sasha et Milan Piqué Mebarak. Les riches mèches de Shakira drapaient sa robe de style camisole, tandis que les cheveux blonds de Gisele flottaient librement dans la brise de Miami. Le mannequin a opté pour un haut blanc et un jean bleu délavé pour le dîner. Les enfants, cependant, l’ont gardé décontracté; les garçons portaient des t-shirts, tandis que Vivian, 10 ans, portait une robe colorée.

Les deux mères célibataires sont sorties séparément à la fin du dîner. Gisèle et Shakira ont beaucoup en commun. En plus des deux femmes originaires d’Amérique du Sud – Gisele est originaire du Brésil tandis que Shakira représente fièrement la Colombie – elles ont toutes deux mis fin à leurs relations à long terme l’année dernière. En juin 2022, Shakira et Gerard, 36 ans, ont annoncé qu’ils se séparaient après 11 ans ensemble. Quelques mois plus tard, en octobre, Tom, 45 ans, et Gisèle confirmaient les rumeurs de leur rupture en annonçant avoir finalisé leur divorce après 13 ans de mariage.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





De même, Tom et Gerard ont annoncé leur retraite après leurs scissions respectives. En novembre, la star du football a raccroché son maillot après dix-huit saisons, dont la plupart ont été jouées pour Barcelone en Liga. En février 2023, Tom Brady a pris sa retraite pour la deuxième fois, après avoir truqué le monde du football américain l’année précédente. « Bonjour les gars, j’en viens tout de suite au fait : je prends ma retraite. Pour de bon », a-t-il dit. Quatre mois plus tard, Tom a tenu parole.

Il n’y avait pas d’hommes à l’heure du repas à Miami entre ces nouvelles mères célibataires. Gisèle s’est prononcée contre les rumeurs de sa relation Joaquim Valente et Jeffrey Soffer, disant que le premier est juste « notre professeur et, plus important encore, c’est une personne que j’admire et en qui j’ai confiance », tout en niant connaître le second. Shakira était, curieusement, la source de spéculations selon lesquelles elle et Tom Croisière il se passait quelque chose après avoir bavardé au Grand Prix de Miami le 7 mai. Cependant, TMZ a rapporté que Shakira était « très célibataire » et qu’ils étaient amis parce qu’ils avaient un ami commun, un coureur Lewis Hamilton.

Cependant, Gérard a rendu public sa nouvelle relation avec Clara Chia peu de temps après sa séparation avec Shakira, qu’elle a abordée en chanson (à plusieurs reprises.) En mars, Page 6 a rapporté que Tom s’était replongé dans le pool de rencontres, mais rien ne s’est passé publiquement depuis lors.

