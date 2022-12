Shakira emmène ses fils en vacances à Rome : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Shakira était la mère célibataire toujours passionnée alors qu’elle sortait à Rome avec ses deux fils, Milan9 et Sacha, 7, le 16 décembre. Le trio a visité le Colisée tout en faisant du tourisme dans la ville historique. À un moment donné, ils se sont écartés et Shakira a pris des photos des enfants. Elle était tout sourire alors qu’elle se tenait derrière la caméra de son iPhone pour prendre les photos.

La chanteuse était habillée pour l’excursion touristique avec ses enfants. Elle a gardé un profil bas en ne se maquillant pas, en portant un bonnet et des sueurs pour se promener en ville. Elle a également porté des lunettes pour la sortie incognito, bien que la famille ait toujours été repérée par des paparazzi.

Shak semblait définitivement de bonne humeur alors qu’elle passait du temps de qualité avec ses fils, qu’elle partage avec son ex, Gerard pique. Shakira et Gerard ont annoncé leur séparation plus tôt cette année après avoir été en couple depuis 2011. Plus tôt ce mois-ci, Shakira et Gerard ont comparu devant le tribunal pour conclure leur accord de garde, bien que les détails n’aient pas été confirmés publiquement.

Pendant ce temps, Shakira est également actuellement au milieu de problèmes juridiques. Shakira a fait l’objet d’une enquête des autorités espagnoles et a été accusée de ne pas y avoir payé d’impôts de 2012 à 2014. Shakira a clamé son innocence, insistant sur le fait que l’Espagne n’était pas sa résidence principale à cette époque. Cependant, en 2021, un juge a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour traduire le chanteur en justice pour fraude fiscale.

Shak n’a pas été en mesure de parvenir à un accord avec les autorités et a accepté d’aller en procès pour prouver son innocence. Fin novembre, elle a publié une déclaration pour se défendre. “Shakira est un contribuable qui a toujours fait preuve d’une conduite fiscale irréprochable et n’a jamais eu de problèmes fiscaux dans aucune juridiction”, indique le communiqué. “En l’absence de preuves solides pour étayer les accusations portées contre elle, elle a été férocement persécutée dans les sphères criminelles et médiatiques en utilisant des méthodes inacceptables pour nuire à sa réputation et la forcer à parvenir à un accord de règlement.

