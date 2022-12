Shakira, Elon Musk et d’autres saluent le Maroc après sa victoire historique sur le Portugal

Fier Quelle équipe ! ❤️ Quelle réussite pour le continent africain et le monde musulman C’est formidable de voir qu’un tel conte de fées est encore possible dans le football moderne – cela donnera à tant de gens tant de pouvoir et d’espoir ❤️❤️⚽ #Maroc #Coupe du monde #Qatar2022— Mesut Özil (@M10) 10 décembre 2022