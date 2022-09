Shakira double ses efforts pour “tromper” l’ex Gerard Pique dans une nouvelle chanson alors qu’elle prétend “quand le gant va, ça va”

La star de la POP, Shakira, s’est ouverte sur son récent tube qui semble s’attaquer sournoisement à son ex Gerard Pique qui “triche”.

La chanteuse d’origine colombienne, âgée de 45 ans, a sorti son single “Te Felicito” (“Je te félicite”) en avril.

L’une des dernières vidéos de Shakira semble être une fouille à son ex Gerard Pique Crédit : Instagram

Shakira s’est séparée du défenseur de Barcelone plus tôt cette année Crédit : Getty

Pique aurait trompé Shakira, avec qui il a deux enfants Crédit : AFP

Dedans, Shakira chante en espagnol : “To make you whole/ Je me suis brisé en morceaux/ J’étais prévenu, mais je n’ai pas fait attention/ Ne me dis pas que tu es désolé/ Je te connais bien et je te connais mentez.”

Donnant une interview au magazine Elle, l’interprète de “Hips Don’t Lie” a été interrogé sur la signification de la phrase “Je me suis cassé en morceaux”.

L’intervieweur a demandé: “Est-ce le sentiment que vous aviez que vous deviez en quelque sorte donner une partie de vous-même pendant cette relation, ce qui était peut-être difficile à récupérer?”

Shakira a répondu timidement : “Je peux seulement dire que consciemment ou inconsciemment, tout ce que je ressens, tout ce que je traverse se reflète dans les paroles que j’écris, dans les vidéos que je fais.”

Elle a ajouté: “Quand le gant va, ça va. Comme je l’ai déjà dit, ma musique est ce canal.”

Dans son dernier single, Shakira semble faire une autre référence à ses récents troubles émotionnels.

Elle a été photographiée en train de filmer le clip de sa chanson “Monotonia” (Monotonie) à Manresa près de Barcelone au début du mois.

Shakira tient un faux cœur et a un «trou» dans la poitrine dans les clichés, pris quelques jours après que son ex-petit ami Gerard Pique est apparu en public avec sa nouvelle petite amie pour la première fois.

Pique et Shakira se sont séparés en juin après que le défenseur de Barcelone et de l’Espagne, 35 ans, l’aurait trompée.

La publication espagnole El Periodico a affirmé que Pique avait trompé une femme dans la vingtaine qui travaillait comme “hôtesse d’événement”.

Ils étaient ensemble depuis plus de 11 ans et ont deux enfants ensemble.

Le couple s’est rencontré en 2010 sur le tournage du clip officiel de la chanson de la Coupe du monde de Shakira “Waka Waka”.

Des rapports en Espagne ont affirmé que Pique avait trompé Shakira et était “resté seul dans son propre appartement pendant des semaines” après la découverte par Shakira de sa prétendue infidélité.

El Periodico a affirmé que le défenseur central menait un “style de vie de fête” depuis la scission.

Pique n’a pas encore répondu aux rumeurs d’infidélité.

Il a été révélé qu’il sortait avec l’étudiante Clara Chia Marti, 23 ans, le mois dernier.

Dans la même interview avec Elle, Shakira a affirmé qu’elle avait fait des “sacrifices” pour ses enfants et son partenaire au détriment de sa carrière, que Pique n’avait pas pu rendre.

Elle a dit que lorsque son fils aîné, Milan, a commencé l’école fin 2014, elle avait décidé d’arrêter “l’existence nomade” et les “voyages constants” qui accompagnaient le fait d’être une pop star.

“Ma carrière a dû être mise en deuxième vitesse”, a-t-elle déclaré.

Se référant à Pique, elle a déclaré: “L’un de nous deux a dû faire un sacrifice, n’est-ce pas? Soit il arrêterait son contrat avec Barcelone et déménagerait aux États-Unis avec moi, où se trouve ma carrière, soit je devrais le faire. Au lieu.”

Elle a déclaré que sa décision de déménager en Espagne à plein temps “était un sacrifice d’amour”.

Par ailleurs, Shakira fait face à des problèmes juridiques car un juge a ordonné à la chanteuse de subir son procès pour sa fraude fiscale présumée de 13 millions de livres sterling.

Elle pourrait faire face à une peine de prison de plus de huit ans après avoir rejeté un accord de plaidoyer en juillet sur des accusations d’évasion fiscale.

Les procureurs espagnols affirment qu’elle a menti sur le fait qu’elle résidait dans un autre pays entre 2012 et 2014 afin d’échapper au paiement de millions d’impôts.

S’adressant à Elle, Shakira a décrit comme “une question de principe” qu’elle a rejeté l’accord, alors qu’elle s’en prenait aux autorités espagnoles pour ce qu’elle a appelé leur décision “d’aller chercher cet argent quoi qu’il arrive”.

Le chanteur d’origine colombienne fait face séparément à six chefs d’accusation d’évasion fiscale Crédit : Getty