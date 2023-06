Shakira dit que Gerard Pique l’a «trahie» quand papa était aux soins intensifs – Hollywood Life

Shakira46 ans, faisait face à plus que sa séparation d’avec son partenaire de longue date Gerard pique36 ans, en 2022. Le chanteur colombien a révélé dans une interview avec Les gens en espagnol que Gérard l’a « trahie » alors que son père William Mébarak Chadid était aux soins intensifs après avoir subi une mauvaise chute. « Il est allé à Barcelone pour me consoler après que j’ai été rongé par la tristesse à cause de ma séparation », a déclaré Shakira à propos de son père. « Alors qu’il était à [her son] Milanlors de sa première communion, il a été grièvement blessé dans un accident. Tout s’est passé d’un coup », a-t-elle ajouté. « Ma maison était en train de s’effondrer. J’apprenais par la presse que j’avais été trahi pendant que mon père était aux soins intensifs.

Shakira et Gerard, qui partagent des fils Milan, 10 et Sacha8 ans, ont annoncé leur séparation en juin 2022. Leur relation aurait pris fin parce que Gerard aurait trompé Shakira avec sa petite amie. Clara Chia Marti24. Dans son entretien avec Les gens en espagnolShakira a rappelé comment elle pensait qu’elle « n’allait pas survivre » lorsqu’elle faisait face aux situations avec son père et son mariage.

« L’homme que j’ai le plus aimé dans ma vie, mon père, me quittait quand j’avais le plus besoin de lui », a-t-elle expliqué. « Je ne pouvais pas lui parler, ni aller voir mon meilleur ami pour obtenir les conseils dont j’avais tant besoin. » Shakira a déclaré que son père était toujours en convalescence et l’a applaudi pour être « un homme merveilleux et un personnage attachant qui nous surprend tous par sa force ».

Shakira et Gerard se sont ombragés depuis leur séparation désordonnée. L’interprète de « Hips Don’t Lie » a sorti plusieurs hymnes de rupture, dont « BZRP Music Sessions #53 » avec DJ Bizarre, où elle fait référence à Clara comme sa «remplaçante supposée». Gerard, quant à lui, a accusé les fans de Shakira de n’avoir « pas de vie » lorsqu’il est apparu sur de Gérard Romero podcast le 1er avril. Le footballeur à la retraite a également déclaré qu’il avait appris à ne pas se soucier de ce que les autres pensent ou disent de lui.

Depuis sa rupture avec Gerard, Shakira a quitté Barcelone, où elle et son ex ont vécu pendant leur relation, et a déménagé à Miami, en Floride, avec ses enfants. La superstar a traîné avec un pilote de voiture de course Lewis Hamilton38 ans, et ils seraient aux « premiers stades » d’une romance naissante, selon PERSONNES. Le couple a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois après avoir été aperçu en train de passer une journée en mer à Miami le 10 mai. Avant cela, Shakira était liée à Tom Croisière60 ans, lorsqu’ils ont traîné au Grand Prix le 7 mai.

