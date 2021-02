Shakira a « surpris » ses fans en dévoilant une nouvelle transformation dramatique avec des cheveux rose vif.

La native colombienne de 44 ans a décidé de changer ses boucles blondes signature pour un nouveau look rose frappant.

S’adressant à Instagram, la chanteuse de Hips Don’t Lie s’est filmée alors qu’elle séchait ses longues mèches roses.

Partageant les résultats avec ses 70,2 millions d’abonnés Instagram, Shakira a expliqué qu’elle visait un look plus léger.

Cependant, après avoir manqué de couleur de cheveux, elle a mélangé la teinture pour cheveux avec un autre kit et les résultats étaient plus « intenses ».

S’adressant en espagnol à ses followers, elle a déclaré: « L’idée était que ce serait plus rose, mais comme je n’avais plus de rose, j’ai dû le mélanger avec un autre produit que j’avais qui était un peu plus intense. »







Dans sa légende, elle a simplement ajouté: « Surprise ».

La sensation de chant a également partagé plusieurs clips sur son histoire Instagram, dans laquelle elle a associé ses cheveux à sa superbe tenue rose.

Shakika avait l’air tout à fait la vision en rose avec son haut rayé Comme Des Garcons et sa ceinture et ses cheveux assortis.

Shakira a été rapidement inondée de compliments alors que les fans affluaient pour partager leur approbation de son nouveau look dramatique.







« Reine », a ajouté un fan.

«Mon cœur s’est arrêté», ajouta une seconde.

Un troisième a écrit: « Je suis amoureux de votre nouveau look. »

Tout au long du verrouillage, Shakira avait été enfermée chez elle en Espagne avec son partenaire, Gerard Pique, et deux enfants.

La nouvelle transformation torride de Shakira est survenue des semaines après que la star soit devenue la dernière musicienne à vendre tous les droits sur ses chansons.







L’artiste aurait vendu les droits de ses 145 morceaux – y compris des succès tels que Whenever, Wherever – dans le méga deal.

Selon les rapports, les artistes sont parvenus à un accord qui aurait valu des millions avec Hipgnosis Song Fund.

Shakira a suivi peu de temps après Neil Young et Feeltwood Mac qui ont également vendu les droits du fonds.

