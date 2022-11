Shakira déménage à Miami avec des fils; conclut un accord de garde cinq mois après la séparation de Gerard Piqué

Shakira et Gerard Piqué ont signé un accord de garde pour leurs deux enfants mardi à Barcelone, en Espagne, après la fin de leur relation de 11 ans.

“Nous avons signé un accord de garde”, ont-ils déclaré dans une déclaration conjointe fournie à Fox News Digital. “Notre seul objectif est de fournir à nos enfants la plus grande sécurité et protection et espérons qu’ils pourront continuer leur vie dans un environnement sûr et calme.”

Ils ont ajouté : “Nous apprécions que leur vie privée soit respectée”.

Shakira, 45 ans, retourne également à Miami, en Floride, où elle élèvera leurs fils, Milan et Sasha, selon le quotidien espagnol La Vanguardia.

AFFAIRE DE FRAUDE FISCALE À SHAKIRA: LES PROCUREURS DEMANDENT 8 ANS DE PRISON, UNE AMENDE DE 24 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS QUE LE CHANTEUR REFUSE L’ACCORD DE PLAIDOYER

“Un sacrifice très important a été fait : Gérard a finalement accepté de permettre à ses enfants de vivre aux États-Unis pour leur bien-être, une raison primordiale et qui a toujours été en premier lieu”, a déclaré l’avocat de Piqué, Ramón Tamborero. “Une décision de justice n’aurait apporté que de la douleur. En réalité, personne n’a gagné ici à part les enfants.”

SHAKIRA ET SON PETIT AMI GERARD PIQUE SONT SÉPARÉS

Tamborero a ajouté : “Cela a été très, très difficile d’en arriver là. Comme vous le savez, nous négocions, nous battons, nous battons depuis cinq mois pour rédiger un accord de 20 pages que les deux parties pourraient signer.”

Une partie de l’accord stipulait que les deux enfants seraient avec leur père pendant trois périodes de vacances tout au long de l’année scolaire, y compris « Thanksgiving, hiver ou Noël et mars/avril (coïncidant avec Pâques) ».

De plus, Piqué recevra 10 jours par mois avec ses enfants et une partie des vacances d’été conformément à leur plan 70/30. Le temps passé à voyager vers et depuis l’Espagne sera également noté afin que “les enfants restent attachés à la famille élargie qu’ils laissent à Barcelone”.

Une autre clause de l’accord permet une voie de “garde entièrement partagée” si Piqué établit sa résidence aux États-Unis.

Un juge américain doit également signer l’accord de garde.

Le manoir de 5 millions de dollars qu’ils possèdent à Esplugues de Llobregat sera également mis en vente.

En juillet, Shakira a rejeté un accord de règlement dans une affaire de fraude fiscale et a choisi d’aller en justice pour avoir prétendument omis de payer au gouvernement espagnol 14,5 millions d’euros (environ 13,9 millions de dollars) d’impôts entre 2012 et 2014. Elle affirme qu’elle était une résidente du Bahamas à cette époque.

L’interprète de “Hips Don’t Lie”, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, pourrait encourir plus de huit ans de prison et une amende de 24 millions d’euros. Une date de procès n’a pas été fixée.