Shakira danse dans un crop top sur la chanson « Copa Vacia » de Gerard Pique Diss – Hollywood Life

Crédit d’image : Castel Franck/ABACA/Shutterstock

Shakira avait l’air fantastique dans sa dernière vidéo Instagram, où elle a dansé sur son dernier single « Copa Vacia » le mercredi 9 août. t mensonge, comme elle a montré ses mouvements. De plus, la mélodie rebondissante semble également être inspirée par sa rupture avec son partenaire de longue date Gerard pique, 36, il y a plus d’un an.

Dans la vidéo, la chanteuse « She Wolf » a secoué ses hanches et mimé quelques mouvements avec les paroles, comme faire des gestes vers son poignet en chantant l’heure et en faisant un geste de téléphone. Vers la fin de la vidéo, elle a pointé directement la caméra. Alors que la chanson elle-même semble parler de la scission, la chorégraphie de Shakira est toujours aussi incroyable !

Shakira a abandonné « Copa Vacia » avec son compatriote chanteur colombien Manuel Turizo fin juin. Bien qu’elle ne nomme pas son ex explicitement, la chanson est un air de rupture en colère. « Tu es plus froid que janvier/Je demande de la chaleur, et tu ne me donnes pas plus que de la glace », chante-t-elle en espagnol, par Pop Buzz. « J’ai soif de toi depuis un moment, je ne sais pas pourquoi / j’en veux plus et je veux boire dans une tasse vide.

Shakira et Gerard se sont séparés après 11 ans ensemble en juin 2022. L’ancien couple partage deux fils Milan, 10, et Sacha, 8. « Copa Vacia » n’est pas la seule chanson que Shakira a publiée pour appeler son ancien partenaire. Elle a sorti le morceau « BZRP Music Sessions # 53 » avec DJ Bizarre, où elle a apparemment appelé la nouvelle petite amie de Gérard Clara Chia Marti. « Un loup comme moi n’a pas le temps pour les novices comme toi/ J’étais trop pour toi, c’est pourquoi tu es maintenant avec quelqu’un qui te ressemble plus », chante-t-elle sur l’air.

Un an après la séparation, Shakira s’est ouverte sur les sentiments difficiles de la rupture à venir alors qu’elle traversait une autre période difficile : son père était hospitalisé. « Ma maison était en train de s’effondrer. J’apprenais par la presse que j’avais été trahie alors que mon père était aux soins intensifs », a-t-elle déclaré. Les gens en espagnol.

Depuis la scission, Gerard a également ombragé Shakira sur le contrecoup qu’il a reçu dans les interviews. «Mon ex est latino-américaine… vous ne savez pas ce que j’ai obtenu sur les réseaux sociaux de la part de ses fans. Ces gens n’ont pas de vie », a-t-il déclaré lors d’une apparition en avril sur de Gérard Romero podcast.

