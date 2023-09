Shakira accusée d’évasion fiscale pour la deuxième fois et accusée de devoir 9,5 millions de dollars – National

Même s’il semble que les célébrités utilisent leur argent N’importe quand n’importe oùle gouvernement espagnol a accusé Shakira de dissimuler ses revenus.

Les procureurs de Barcelone ont annoncé mardi de nouvelles accusations contre la chanteuse, qui, selon eux, n’a pas payé 6,7 millions d’euros (plus de 9,5 millions de dollars canadiens) d’impôts sur ses revenus de 2018.

C’est la deuxième fois que cet homme de 46 ans est accusé d’évasion fiscale en Espagne.

Selon l’Associated Press, des responsables ont affirmé que Shakira avait utilisé une société offshore basée dans un paradis fiscal pour échapper à l’impôt en Espagne. Les procureurs ont également affirmé que la chanteuse lauréate d’un Grammy n’avait pas déclaré les millions d’euros provenant des avances qu’elle avait gagnées pour sa tournée mondiale El Dorado en 2018.

Shakira n’a pas commenté publiquement les nouvelles allégations fiscales portées contre elle. Elle aurait été informée des accusations alors qu’elle se trouvait à Miami, où elle réside.

Une enquête sur les informations financières de Shakira en Espagne a débuté en 2018. Elle a été accusée d’évasion fiscale plus tard cette année-là et accusée d’avoir omis de payer plus de 14,5 millions d’euros (environ 20 millions de dollars canadiens) dus entre 2012 et 2014.

Les procureurs ont fait valoir que, puisque Shakira avait apparemment passé plus de la moitié de la période 2012 à 2014 en Espagne, elle était tenue de payer des impôts dans le pays, même si l’Espagne n’était pas sa résidence officielle.

Lorsqu’elle a été accusée pour la première fois d’évasion fiscale, le représentant de Shakira a déclaré qu’elle avait « toujours agi conformément à la loi et sous les conseils des meilleurs experts fiscaux ».

Les nouvelles accusations font partie d’une affaire distincte ouverte en juillet 2023.

Le chanteur sera jugé en novembre.

Shakira est liée à l’Espagne depuis qu’elle a commencé à sortir avec le footballeur aujourd’hui à la retraite Gerard Pique. Le couple, qui a deux enfants, a vécu ensemble à Barcelone jusqu’à l’année dernière, date à laquelle ils ont mis fin à leur relation de 11 ans.

Au cours de la dernière décennie, les autorités fiscales espagnoles ont réprimé les stars du football comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour ne pas avoir payé la totalité de leurs impôts. Ces joueurs ont été reconnus coupables d’évasion fiscale mais ont évité la prison grâce à une disposition qui permet à un juge de renoncer aux peines de moins de deux ans pour les primo-délinquants.

– avec des fichiers de The Associated Press