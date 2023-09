Shakira, accusée d’évasion fiscale pour la deuxième fois, doit au gouvernement espagnol 7,1 millions de dollars d’impôts (procureurs)

Shakira a été accusée d’évasion fiscale pour la deuxième fois en Espagne.

Les procureurs espagnols ont accusé la pop star de ne pas avoir payé 6,7 millions d’euros (7,1 millions de dollars) d’impôts sur ses revenus de 2018 dans le cadre des dernières allégations fiscales espagnoles contre la chanteuse colombienne.

Shakira aurait eu recours à une société offshore pour éviter de payer les impôts, ont indiqué les autorités. L’interprète de « Hips Don’t Lie », qui vit actuellement à Miami, a été informé des dernières accusations.

Un représentant de Shakira n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La pop star fait également face à des accusations antérieures d’évasion fiscale. Les procureurs espagnols ont déclaré que Shakira avait vécu à Barcelone plus de la moitié du temps entre 2012 et 2014 et avait accumulé une facture fiscale de 15,4 millions de dollars.

Pendant ce temps, Shakira a soutenu que sa résidence officielle était aux Bahamas – ce qui signifie qu’elle ne devait pas ces impôts au gouvernement espagnol.

« Shakira a toujours coopéré et respecté la loi, faisant preuve d’une conduite impeccable en tant qu’individu et contribuable, et suivant fidèlement les conseils de PriceWaterhouse Coopers, un cabinet fiscal prestigieux et mondialement reconnu », ont déclaré les représentants de Shakira à Fox News Digital.

« Malheureusement, le fisc espagnol, qui perd un procès sur deux avec ses contribuables, continue de violer ses droits et de poursuivre une nouvelle affaire sans fondement. Shakira est convaincue que son innocence sera prouvée d’ici la fin du processus judiciaire. »

Après que Shakira ait choisi de ne pas accepter un accord de plaidoyer, les procureurs ont porté l’affaire devant le tribunal.

La pop star internationale comparaîtra devant le tribunal en novembre. Les procureurs ont demandé que Shakira soit condamnée à huit ans et deux mois en plus d’une peine amende d’environ 25 millions de dollars.

Shakira, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, est liée à l’Espagne depuis qu’elle a commencé à sortir avec le footballeur aujourd’hui à la retraite Gerard Piqué. Le couple, qui a deux enfants, a vécu ensemble à Barcelone jusqu’à l’année dernière, date à laquelle ils ont mis fin à leur relation de 11 ans.

Au cours de la dernière décennie, les autorités fiscales espagnoles ont réprimé les stars du football comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour ne pas avoir payé la totalité de leurs impôts. Ces joueurs ont été reconnus coupables d’évasion fiscale mais ont évité la prison grâce à une disposition qui permet à un juge de renoncer aux peines de moins de deux ans pour les primo-délinquants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.