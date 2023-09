Shakira accusée de fraude fiscale en Espagne pour la deuxième fois – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Shakira, 46 ans, a fait la une des journaux en juillet après que l’Espagne a enquêté sur le chanteur pour fraude fiscale. Aujourd’hui, ils ont officiellement porté plainte contre elle le 26 septembre, comme le rapporte Actualités NBC. Le récent vainqueur du VMA a été accusé d’avoir prétendument omis de payer 6,7 millions d’euros (7,1 millions de dollars) de revenu imposable de 2018. Les procureurs espagnols ont également accusé Shakira d’avoir prétendument utilisé une société offshore pour « éviter » de payer l’impôt.

Les responsables auraient informé la femme de 46 ans à Miami, où elle a récemment déménagé après sa séparation d’avec Gérard Piquer, 36. Aucune date officielle de procès n’a été fixée pour les dernières accusations portées contre Shakira. Cependant, elle devrait être jugée à Barcelone le 20 novembre pour les différentes accusations de fraude fiscale portées contre elle. En 2022, les procureurs espagnols ont accusé la mère de deux enfants d’avoir prétendument omis de payer 14,5 millions d’euros (15 millions de dollars) d’impôts alors qu’elle vivait dans le pays de 2012 à 2014.

Au moment de l’enquête de 2022, le représentant de Shakira a déclaré Reuters qu’elle « est pleinement sûre de son innocence » et qu’elle considère l’enquête comme « une violation totale de ses droits ». En outre, son cabinet de relations publiques a déclaré Actualités NBC En juillet dernier, Shakira a « toujours agi conformément à la loi et sur les conseils de ses conseillers financiers ». La belle blonde n’avait pas publié de déclaration sur les dernières accusations au moment de cette publication.

Si la gagnante d’un Grammy est reconnue coupable des accusations de 2022, elle pourrait potentiellement encourir jusqu’à huit ans de prison. En septembre 2022, un représentant de Shakira a déclaré HollywoodVie que le procès était une procédure « standard ». « L’ordonnance du juge ordonnant l’ouverture du procès n’est qu’une étape supplémentaire dans la procédure standard. La situation n’a pas changé et tout continue de suivre son cours », écrivent-ils dans la note. « La défense juridique de Shakira fera son travail en présentant son contre-argument au moment opportun, ce qu’on appelle la déclaration de défense. »

Shakira a continué d’affirmer son innocence dans une déclaration de novembre 2022 à Courrier quotidien. « Shakira est une contribuable qui a toujours fait preuve d’une conduite fiscale irréprochable et qui n’a jamais eu de problèmes fiscaux dans aucune autre juridiction », lit-on dans un communiqué l’année dernière. « Sans aucune preuve solide pour étayer les accusations portées contre elle, elle a été violemment persécutée dans les sphères pénale et médiatique, utilisant des méthodes inacceptables pour nuire à sa réputation et la forcer à parvenir à un accord de règlement. »

Malgré les récentes accusations portées contre elle, Shakira s’est rendue sur Instagram le 26 septembre pour célébrer sa dernière chanson « El Jefe » en collaboration avec Fuerza Regida. « C’est tellement mignon que je devais juste être dedans ! @belladose #ElJefe », a-t-elle sous-titré une vidéo d’elle montée en train de danser avec un groupe de ses fans. Le nouveau morceau est sorti le 20 septembre, suite à sa victoire aux VMA le 12 septembre.