Shakira accusée de fraude fiscale de 6,7 millions d’euros dans une deuxième affaire en Espagne | Actualités Ents & Arts

Shakira a été accusée d’évasion fiscale pour la deuxième fois en Espagne après avoir été accusée d’avoir fraudé l’État de 6,7 millions d’euros (environ 5,8 millions de livres sterling).

La pop star colombienne, célèbre pour ses tubes tels que Whenever, Wherever et Hips Don’t Lie, n’aurait pas payé l’impôt sur ses revenus de 2018, selon les procureurs espagnols.

Elle est déjà jugée en Barcelone en novembre, dans une affaire dans laquelle elle nie ne pas avoir payé 14,5 millions d’euros (environ 12,5 millions de livres sterling) d’impôts pour la période 2012-2014 – pour lesquels elle pourrait être emprisonnée jusqu’à huit ans.

Dans la nouvelle affaire, il est allégué Shakira n’a pas déclaré de bénéfices de 12,5 millions de dollars (10,2 millions de livres sterling) provenant d’un paiement anticipé pour sa tournée mondiale El Dorado, entre autres. À cette époque, elle était en couple avec la star du football Gerard Pique et vivait à Barcelone avec leurs deux enfants.

Image:

Shakira et Gérard Piqué en 2014





Les procureurs affirment que la star a eu recours à une société offshore basée dans un paradis fiscal.

Selon leur communiqué, le chanteur de 46 ans a été informé des nouvelles accusations en Miami, où elle vit désormais. Cependant, l’équipe juridique de la star a déclaré mardi qu’elle n’avait reçu aucune notification concernant cette nouvelle affaire, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Shakira, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, a vécu avec Pique à Barcelone jusqu’à l’année dernière, quand ils ont mis fin à leur relation de 11 ans.

Plus tôt ce mois-ci, elle a été nominée pour sept prix aux Latin Grammys de cette année.

En savoir plus sur Sky News :

La star du football menace de poursuivre son propre club en justice

Les propos « inacceptables » de Laurence Fox sur GB News font l’objet d’une enquête

Sky News a contacté les représentants de Shakira pour commentaires.

Auparavant, un porte-parole de la star avait déclaré qu’elle avait « toujours agi conformément à la loi et sur les conseils de ses conseillers financiers ».