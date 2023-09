La carrière de Shakira est passée au second plan alors qu’elle était en couple avec Gerard Piqué et élevait une famille.

La pop star de 46 ans et l’ancienne star du FC Barcelone sont ensemble depuis 11 ans et partagent deux enfants ; Milan et Sacha.

Depuis la séparation du couple, Shakira a sorti une poignée de nouveaux morceaux, dont sa dernière collaboration avec Fuerza Regida, « El Jefe ». L’interprète de « Hips Don’t Lie » a expliqué à quel point il était « difficile » de maintenir un rythme de production musicale tout en s’occupant de sa famille dans une nouvelle interview.

« Eh bien, le fait est que j’étais dévouée à lui. À la famille, à lui. C’était très difficile pour moi de m’occuper de ma carrière professionnelle à Barcelone », a expliqué Shakira à Billboard. « C’était compliqué logistiquement d’avoir un collaborateur sur place. Je devais attendre que les agendas coïncident ou que quelqu’un daigne venir. Je ne pouvais pas laisser mes enfants et aller quelque part pour faire de la musique en dehors de chez moi. C’était dur de maintenir le rythme. »

« Parfois, j’avais des idées que je ne pouvais pas verrouiller », a-t-elle poursuivi. « En ce moment, j’ai une idée et je peux immédiatement collaborer avec qui je veux. Ce qui est incontournable à Miami, Los Angeles et aux États-Unis en général, c’est que j’ai le soutien logistique et technique, les ressources, les outils, les gens. Vivre en Espagne, tout cela était en suspens. »

Shakira et Piqué ont surpris les fans en annonçant leur séparation en juin 2022. Les spéculations sur la tricherie ont commencé peu de temps après, lorsque Shakira a sorti « BZRP Music Session #53 », qui, selon beaucoup, confirmait que le footballeur avait été infidèle.

Elle a admis plus tard qu’elle avait été « trahie » lors d’un entretien avec People en Español. Au moment de la séparation, son père avait été « grièvement blessé » dans un accident.

« Tout s’est passé en même temps. Ma maison s’effondrait », a-t-elle déclaré au média. « J’ai découvert par la presse que j’avais été trahi alors que mon père était aux soins intensifs. »

Shakira a admis qu’elle ne pensait pas qu’elle « allait survivre » à un moment donné.

« L’homme que j’ai le plus aimé dans ma vie, mon père, me quittait au moment où j’avais le plus besoin de lui », a-t-elle révélé. « Je ne pouvais pas lui parler, ni aller voir mon meilleur ami pour obtenir les conseils dont j’avais tant besoin. »

La pop star a parlé du « rêve » qu’elle avait pour sa famille avec Piqué.

« Ma priorité était ma maison, ma famille. Je croyais au ‘jusqu’à ce que la mort nous sépare’. Je croyais à ce rêve et je l’ai fait pour moi-même et pour mes enfants », a-t-elle déclaré à Billboard. « Mes parents sont ensemble, je ne sais pas, depuis 50 ans et ils s’aiment comme au premier jour, avec un amour unique et irremplaçable. Donc je sais que c’est possible. Ma mère ne quitte pas ma [sick] du côté du père. Ils s’embrassent toujours sur la bouche. Et cela a toujours été mon exemple. »

« C’est ce que je voulais pour moi et mes enfants, mais cela n’est pas arrivé. Si la vie vous donne des citrons, vous devez faire de la limonade. C’est ce que je fais : faire de la limonade. »

