Shakira a-t-elle découvert la prétendue liaison de Gerard Piqué à cause de Jam ?

Avez-vous déjà imaginé à quel point il peut être « dangereux » de toucher l’assiette de quelqu’un d’autre ? Eh bien, la nouvelle petite amie du footballeur Gerard Pique, Clara Chia Marti, l’aurait fait et Shakira ne l’a pas lâché du tout ! L’ancien joueur de football espagnol et chanteur colombien étaient ensemble depuis onze ans avant que les informations sur leur rupture ne soient diffusées sur les chaînes en juin 2022. Bien que le couple n’ait pas répondu à la rumeur, il semble maintenant que Shakira a sa “propre” voie. pour dire au monde à travers sa nouvelle version.

Intitulé Shakira : Séances musicales Bzrp, Vol 53, le morceau est sorti la semaine dernière par l’auteur-compositeur-interprète de 45 ans avec le producteur de disques argentin Bizarrap. Alors que Shakira a raconté toutes ses controverses récentes allant de la bataille contre l’évasion fiscale à sa belle-mère vivant à côté d’elle, sa remarque “intelligente” sur l’ex-petit ami Gerard a “piqué” l’intérêt de tout le monde. Dans le clip, le chanteur ouvre un réfrigérateur et trouve la tête du collaborateur de la chanson, Rauw Alejandro. Les visuels «cool» ont laissé les fans se demander si elle essayait de dépeindre la déloyauté de son ex à l’intérieur du réfrigérateur.

Selon un rapport de Mirror, le Waka Waka La chanteuse a fait le lien après son retour dans sa résidence de Barcelone et a trouvé sa confiture de fraises à moitié mangée dans le réfrigérateur. Le problème était que ni Gérard ni leurs deux enfants Milan et Sasha n’aimaient la confiture ! Alors, c’était Chia Marti ? Cela n’a pas encore été répondu. Selon un autre rapport de Page Six, Shakira a été dévastée de voir son petit ami la tromper, même si l’ancien couple était très ensemble. « Une source leur a dit que le Les hanches ne mentent pas La chanteuse a été “dévastée d’apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu’elle partageait avec ses enfants”.

Pendant ce temps, Internet s’est bien amusé à féliciter Shakira pour ses talents de détective qui les ont amenés à se demander: «Koi Shak? (Aucun doute)?”

Imaginez dormir avec l’homme de Shakira, manger sa confiture et penser qu’elle n’aura pas de Shak. La négligence à son comble.— Darshan Pathak (@darshanpathak) 18 janvier 2023

Shakira et Gerard ont vécu ensemble à Barcelone, en Espagne, pendant huit ans. Cependant, la séparation du couple aurait maintenant conduit le chanteur et ses enfants à retourner à Miami.

