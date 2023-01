Shakira a réalisé que son ex aurait été trompé à cause d’un pot de confiture, référencé dans un clip vidéo avec la tête dans le réfrigérateur : rapport

Les fans de Shakira pensent que la chanteuse a réalisé que son ex Gerard Piqué la trompait lorsqu’elle est rentrée chez elle après une tournée pour trouver un pot vide de confiture de fraises. Elle mange de la confiture de fraises, mais son mari et ses enfants n’aiment apparemment pas ça.

La chanteuse colombienne a également apparemment fait référence à l’incriminant à tartiner dans un clip vidéo qu’elle a publié au moment de leur séparation l’année dernière qui montrait la tête désincarnée de son collaborateur sur la chanson “Te Felicito” à l’intérieur d’un réfrigérateur qu’elle ouvre.

La révélation de la confiture a été rapportée par ShowNews Today, qui a souligné la frénésie Internet.

“Au moment où Shakira a vu cette bouteille de confiture alors qu’elle ouvrait le réfrigérateur, elle a su que c’était fini pour elle”, a tweeté un fan. Un autre a déclaré : “J’ai découvert que mon ex trichait à partir d’un reçu de smoothie dans sa voiture. Shakira l’a découvert à partir d’un pot de confiture. Je me fiche à quel point nous avons l’air ou le son fous, quand quelque chose ne va pas, les femmes le feront renseignez-vous toujours.”

Un représentant de Shakira n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Dans la vidéo sur un ex menteur qui n’était pas ce qu’il semblait être, Shakira, qui chante qu’elle “ne supporte pas les gens à deux visages”, chante : “Ta blessure n’a pas ouvert ma peau, mais elle s’est ouverte mes yeux.” Elle ouvre également un réfrigérateur pour trouver la tête de son collaborateur sur la chanson, Rauw Alejandro, qui, selon certains fans, est une référence à la confiture de Piqué.

Dans une interview accordée à l’émission britannique “This Morning” en mai dernier, Shakira a déclaré avoir ouvert le réfrigérateur dans la vidéo “pour découvrir la vérité”. Alors je vais au réfrigérateur, et c’est là que je trouve la tête de Rauw Alejandro, qui c’est assez effrayant”, a-t-elle dit en riant.

ShowNews Today a rapporté que, dans l’émission télévisée espagnole “Socialite”, il a été noté que l’indice était le pot de confiture. Cela a mis le feu à Internet.

La pop star, 45 ans, a également renouvelé son ombre contre Piqué la semaine dernière dans une nouvelle chanson à succès qui fait référence à sa nouvelle petite amie comme une version économique de Shakira et dit qu’elle ne se remettra pas avec lui même s’il la supplie.

Shakira, 45 ans, et le footballeur espagnol, 35 ans, se sont séparés l’année dernière après 11 ans au milieu de rumeurs selon lesquelles il la trompait.

Dans “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, une collaboration avec le DJ argentin Bizarrap, Shakira chante en espagnol, “J’étais hors de votre ligue” et “C’est pour que vous soyez mortifié, à mâcher et à avaler, à avaler et à mâcher. Je ne reviendrai pas avec toi, pas si tu pleures, pas même si tu me pries.”

Elle se décrit comme une “She Wolf”, une référence à sa chanson de 2009, ajoutant : “Les femmes ne pleurent plus, les femmes sont payées”.

Elle glisse également sur la supposée petite amie de Piqué en disant: “Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio.”

Elle ajoute qu’il passe “tant de temps à la salle de sport, mais peut-être aussi qu’il fait travailler un peu son cerveau”.

Pique aurait ombragé sa femme en portant un Casio et aurait été vu au volant d’une Renault Twingo après la sortie de la chanson.

Shakira serait également en train de construire un mur autour de sa maison pour empêcher la mère de Piqué, qui vit près d’elle, selon Marca. Elle a évoqué sa proximité dans “BZRP Music Sessions, en chantant “Tu m’as laissé avec ta mère comme voisine”.

La chanson a dépassé la liste de lecture mondiale de Spotify et a battu un record de vues YouTube d’une chanson en espagnol depuis sa sortie la semaine dernière.

L’ancien couple s’est rencontré en 2010 lorsqu’il était dans son clip pour “Waka Waka”, la chanson officielle de la Coupe du monde de cette année-là. Ils se sont séparés au printemps dernier.

Ils partagent également deux fils, Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans.