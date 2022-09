Shakira a été condamnée à subir un PROCÈS pour une affaire de “fraude fiscale de 12 millions de livres sterling” en Espagne alors que la superstar risque jusqu’à huit ans de prison

La star de la POP Shakira a été condamnée à être jugée par un tribunal espagnol dans une affaire de fraude fiscale, ont annoncé les autorités judiciaires.

La chanteuse “Hips Don’t Lie” pourrait être condamnée à plus de huit ans de prison après avoir rejeté un accord de plaidoyer en juillet sur des accusations d’évasion fiscale.

La superstar d’origine colombienne Shakira, 45 ans, est accusée d’avoir fraudé le Trésor espagnol sur des millions sur une période de trois ans entre 2012 et 2014.

Les procureurs espagnols font pression pour la peine la plus élevée possible pour six chefs d’accusation distincts de fraude fiscale totalisant 14,5 millions d’euros (12,2 millions de livres sterling).

En plus d’une peine de huit ans de prison, les procureurs veulent que la mère de deux enfants soit giflée d’une amende de 23 millions d’euros (19,2 millions de livres sterling).