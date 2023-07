Shakira a critiqué une deuxième enquête sur la fraude fiscale tout en risquant une peine de prison pour des accusations antérieures

Shakira fait face à une deuxième enquête sur ses impôts après qu’un juge espagnol a accepté d’autoriser les procureurs à enquêter sur deux cas potentiels de fraude fiscale impliquant la chanteuse colombienne en 2018. Le tribunal a partagé qu’il n’avait aucune information sur la somme monétaire faisant l’objet d’une enquête dans cette affaire.

La pop star internationale attend actuellement son procès pour avoir omis de payer au gouvernement espagnol 14,5 millions d’euros (15 millions de dollars) d’impôts entre 2012 et 2014.

Shakira s’était déjà vu proposer un accord de règlement dans cette affaire, mais l’a rejeté, optant pour un procès. Une date n’a pas encore été fixée pour cette affaire, bien que les procureurs espagnols demandent à Shakira d’être condamnée à huit ans et deux mois de prison et de payer une amende de 24 millions d’euros (24 millions de dollars).

AFFAIRE DE FRAUDE FISCALE À SHAKIRA: LES PROCUREURS DEMANDENT 8 ANS DE PRISON, UNE AMENDE DE 24 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS QUE LE CHANTEUR REFUSE L’ACCORD DE PLAIDOYER

Le cabinet de relations publiques de Shakira, Llorente y Cuenca, a déclaré dans un communiqué en espagnol qu’elle avait « toujours agi en conformité avec la loi et sur les conseils de ses conseillers financiers » et « se concentre désormais sur sa carrière artistique à Miami ». Elle « est calme et confiante qu’elle recevra une résolution favorable de ses problèmes fiscaux », ont-ils noté.

La société a également indiqué que Shakira n’avait pas encore été informée de la dernière décision du tribunal.

Les représentants de la chanteuse « She Wolf » ont précédemment déclaré à Fox News Digital des accusations originales, « Shakira a toujours coopéré et respecté par la loi, démontrant une conduite impeccable en tant qu’individu et contribuable, et suivant fidèlement le conseil de PricewaterhouseCoopers, un préstigieux et globalement comptabilisé fisc cas sans fondement. Shakira est convaincue que son innocence sera prouvée à la fin du processus judiciaire. «

Les procureurs de Barcelone affirment que Shakira a passé plus de la moitié de 2012 et 2014 en Espagne et qu’elle est donc tenue de payer des impôts dans le pays.

Le triple lauréat d’un Grammy Award et trois fois lauréat d’un Latin Grammy fait actuellement face à six chefs d’accusation.

En mai 2022, la star a fait appel des mêmes accusations de fraude fiscale de 2012 à 2014, mais un tribunal a annulé sa demande.

Après une séparation désordonnée de l’ancien joueur du FC-Barcelone Gerard Piqué et un accord de garde conséquent, Shakira et ses deux fils, Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, ont déménagé aux États-Unis, s’installant à Miami en avril.

Les représentants de Shakira n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.