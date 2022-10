Shakhtar Donetsk contre Real Madrid – Rapport de match de football – 11 octobre 2022

Antonio Rudiger a marqué un égaliseur pour le Real Madrid contre le Shakhtar, ce qui leur a permis d’être en huitièmes de finale de l’UCL. AP Photo/Michal Dyjouk

Une tête de dernière minute du défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a sauvé un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk après que l’équipe ukrainienne ait pris la tête de la Ligue des champions mardi.

Le tirage au sort signifiait que Madrid se qualifiait pour la phase à élimination directe avant son prochain match de groupe au RB Leipzig le 25 octobre.

Le Shakhtar a pris les devants une minute après le début de la seconde mi-temps à Varsovie lorsque Bogdan Mykhaylychenko a trouvé Oleksandr Zubkov sans marque dans la surface de réparation du Real et le milieu de terrain a hoché la tête dans le coin inférieur droit.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Cependant, Rudiger a égalisé cinq minutes dans le temps d’arrêt en profitant d’une passe soignée du milieu de terrain Toni Kroos pour refuser au Shakhtar une célèbre victoire.

Le tirage au sort a au moins empêché le Real de se qualifier immédiatement pour la phase à élimination directe, bien que les hommes de Carlo Ancelotti puissent assurer leur place lors de leur prochain match de groupe au RB Leipzig le 25 octobre.

Le Real, qui manquait de netteté et de son instinct de tueur habituel, a eu l’occasion de prendre rapidement l’avantage grâce à Karim Benzema à la 18e minute, mais le Français, qui a frappé à bout portant, a été refusé par le gardien Anatoliy Trubin.

“Nous avons mal joué, parfois cela arrive dans le football”, a déclaré Ancelotti. “On avait le jeu sous contrôle en première mi-temps. On a essayé de jouer à l’intérieur, pas à l’extérieur. C’était plus compliqué après qu’on ait encaissé, on a un peu perdu l’équilibre.

“Nous avons encaissé et souffert sur le contre. Parfois, cela arrive. Expliquer c’est difficile. Il y a des matchs que vous contrôlez et puis vous concédez un but et le moral de l’adversaire monte. Le positif est que nous n’avons pas abandonné comme toujours , battre le Real Madrid n’est pas facile. Nous sommes en huitièmes de finale et seuls ceux qui passent peuvent gagner la Ligue des champions.”

Trubin, extrêmement occupé entre les poteaux à Varsovie, a réussi un autre bel arrêt pour empêcher un tir bas de Benzema à la 36e minute, et a refusé Rodrygo une minute plus tard en empêchant son tir d’entrer dans le poteau gauche.

Le gardien du Shakhtar a été vigilant juste avant la mi-temps pour parer un tir lointain dangereux du milieu de terrain du Real Federico Valverde au-dessus de la barre.

L’héroïsme de Trubin a été récompensé lorsque le Shakhtar a pris les devants une minute après le début de la seconde période. Bogdan Mykhaylichenko a trouvé Oleksandr Zubkov sans marque dans la surface de réparation du Real et le milieu de terrain a hoché la tête dans le coin inférieur droit.

Les hôtes étaient à quelques centimètres de porter le score à 2-0 à la 65e minute grâce à l’attaquant Lassina Traoré, mais son tir de l’intérieur de la surface de réparation a rebondi sur la barre.

Trois minutes plus tard, Zubkov, qui était également cadré lors de la défaite 2-1 de la semaine dernière à Madrid, avait une autre chance, mais le gardien ukrainien du Real Andriy Lunin a réussi à récupérer le ballon.

Le remplaçant Vinicius Junior a explosé la barre à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Madrid, qui est la seule équipe à n’avoir jamais été éliminée en phase de groupes, détient une avance de quatre points dans le groupe F sur Leipzig, deuxième, qui a gagné 2-0 au Celtic.

Le Shakhtar a glissé d’une place à la troisième place, avec cinq points.

L’équipe d’Ancelotti affronte Barcelone dans le Classique dimanche, mais il a minimisé toute suggestion selon laquelle Madrid avait un avantage en raison d’un jour de repos supplémentaire.

“Non, je ne pense pas. Lorsque vous jouez mercredi et dimanche, vous avez le temps de bien récupérer”, a déclaré Ancelotti. “J’ai fait des changements uniquement pour éviter les problèmes. Il fallait bien se préparer pour aujourd’hui, on a joué samedi soir et on a voyagé. Quelques joueurs auraient pu être fatigués, je ne voulais pas prendre de risques, c’est pourquoi certains n’ont pas joué. Ce n’était pas pour les avoir frais pour dimanche.”