Shakhtar Donetsk : Alors que la guerre continue en Ukraine, le club de football espère envoyer un message d’espoir avec une saison “miracle”

Déraciné de son domicile dans la région ukrainienne du Donbass en 2014, le club de football du Shakhtar Donetsk est habitué aux changements et aux bouleversements provoqués par la guerre, ayant joué dans les stades du pays pendant près d’une décennie.

Mais même selon les normes du Shakhtar, les événements qui se sont déroulés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier sont sans précédent.

“Ce que nous faisons sur le terrain, c’est pour soutenir notre peuple, nos réfugiés, notre armée ukrainienne”, a déclaré le PDG du club, Sergei Palkin, à CNN Sports.

“Tous les discours de notre équipe d’entraîneurs et de moi-même à nos joueurs se sont concentrés sur [the fact] que nous jouons pour l’Ukraine.

Au début de l’invasion russe, la Premier League ukrainienne a été reportée de six mois, période au cours de laquelle le Shakhtar s’est lancé dans une “Tournée mondiale pour la paix” à travers l’Europe afin de collecter des fonds pour ceux qui sont pris dans la guerre.

Les matchs ont repris en août, mais seulement après que l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a annoncé que les joueurs étrangers pourraient quitter les équipes ukrainiennes après le déclenchement de la guerre. Peu de temps après, l’équipe d’entraîneurs du Shakhtar a également quitté le club.

« Nous avons perdu la moitié de notre équipe… nous avons perdu notre équipe d’entraîneurs et en fait, nous avons tout recommencé depuis le début, à partir de zéro », explique Palkin.

Le Shakhtar a embauché un nouvel entraîneur, le Croate Igor Jovićević, avant la reprise de la Premier League ukrainienne et a reconstruit son équipe avec des joueurs ukrainiens.

Les jeux ont redémarré en août avec le Shakhtar jouant dans la partie ouest du pays. Mais contre le spectre de la guerre, le football serait souvent ressenti comme une préoccupation lointaine.

“Pour les joueurs, c’est difficile car presque tous les joueurs vivent sans famille, [who] vivent à l’étranger dans des zones de sécurité », explique Palkin.

“C’est difficile d’un point de vue psychologique… C’est incroyablement difficile de survivre et d’y rester [Ukraine] et de vivre tous ces moments de vie.

Peu de gens se seraient attendus à ce que l’équipe improvisée du Shakhtar progresse de quelque manière que ce soit en Ligue des champions cette saison, la première compétition de football interclubs d’Europe, notamment parce que l’équipe devait jouer ses matchs « à domicile » dans la capitale polonaise de Varsovie.

Mais après avoir enregistré une victoire contre le RB Leipzig et des nuls contre le Real Madrid et le Celtic, le Shakhtar s’est classé troisième du groupe F et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa de deuxième division.

« Lorsque vous avez des problèmes à la maison – de gros problèmes, beaucoup de gens meurent – ​​il est difficile de se concentrer », dit Palkin.

“Pour nous, ce que nous avons fait en phase de groupes de la Ligue des champions était un miracle – presque une nouvelle équipe et un nouveau staff technique et nous avons obtenu la troisième place du groupe. Je suis très fier de notre équipe.

La Premier League ukrainienne est actuellement en pause hivernale. Il redémarrera dans les semaines à venir, peu de temps après que le Shakhtar ait affronté Rennes en aller-retour en Ligue Europa les 16 et 23 février.

Le club entamera la seconde moitié de la saison sans le joueur vedette Mykhailo Mudryk, qui a été signé par l’équipe de Premier League anglaise Chelsea pour 75 millions de dollars avec 35 millions de dollars supplémentaires attendus en bonus – un montant record pour un joueur ukrainien.

Mudryk, qui a marqué trois buts lors des phases de groupes de la Ligue des champions cette saison, arrive à Chelsea avec le club 10e du classement au milieu d’une série de résultats désastreux.

Palkin, cependant, pense que l’ailier de 22 ans peut aider à relancer la fortune de Chelsea.

“Mykhailo est un professionnel de haut niveau et c’est un gars très ambitieux”, dit-il. « Il est très ambitieux sur le terrain et en dehors du terrain. Au cours de mes 20 dernières années, je n’ai jamais vu ce genre de joueur… Je suis sûr que ce type apportera beaucoup de titres à Chelsea.

Après le transfert de Mudryk, le président du Shakhtar, Rinat Akhmetov, a annoncé qu’il allouerait 25 millions de dollars aux efforts de guerre de l’Ukraine, y compris un traitement médical et un soutien psychologique.

Et au-delà du financement de l’aide à l’Ukraine, le Shakhtar a l’objectif plus large et moins tangible de répandre l’espoir chaque fois que l’équipe se rend sur le terrain.

“Lorsque nous jouons au football, nous montrons au monde entier que nous sommes vivants, que nous continuons à vivre et que nous devons continuer à nous battre”, déclare Palkin.

« Nous envoyons au monde entier des messages indiquant que nous devons soutenir l’Ukraine. Nous devons gagner cette guerre parce que la démocratie doit l’emporter sur l’autocratie.