La chaîne de hamburgers new-yorkaise Shake Shack a «de grands projets pour l’Asie», a déclaré son PDG, alors que la société se lance dans une campagne d’expansion régionale.

Le sud de la Chine et Macao seront les premiers en ligne pour de nouveaux points de vente – avec des emplacements à Shenzhen, Guangzhou et le casino resort de Macao The Londoner devrait ouvrir dans les prochains mois, a déclaré Randy Garutti à CNBC jeudi.

Singapour et Pékin se préparent également à de nouvelles ouvertures, selon le site Web de l’entreprise.