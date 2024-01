Shake protéiné par un nutritionniste qui a réduit les aliments transformés dans son alimentation

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. La recette de shake protéiné de Rob Hobson comprend tous les ingrédients frais. Rob Hobson/Getty Images

Bien que les boissons protéinées puissent être un moyen pratique d’obtenir suffisamment de protéines, elles sont souvent ultra-transformées.

Une alimentation riche en UPF a été associée à des problèmes de santé, notamment le diabète de type 2 et certains cancers.

Le nutritionniste Rob Hobson a partagé sa recette de shake protéiné maison et peu transformé.

Un nutritionniste qui mange le moins aliments ultra-transformésou UPF, que possible et a écrit un livre sur la façon dont d’autres peuvent faire de même et a partagé sa recette de shake protéiné maison préférée.

Consommer suffisamment de protéines est important pour développer et entretenir ses muscles et peut aider à perdre du poids car il contribue à la satiété ou à se sentir rassasié et satisfait. Le FDA recommande de manger 50 grammes de protéines par jour dans le cadre d’un régime quotidien de 2 000 calories, et de nombreuses personnes utilisent des barres et des shakes protéinés pour augmenter leur apport.

Le basé au Royaume-Uni le nutritionniste Rob Hobson était parmi eux et mangeait quotidiennement des barres protéinées au bureau. Mais après avoir pris connaissance des risques associés aux UPF, il a décidé d’éviter de les acheter autant que possible.

Manger beaucoup d’UPF, que Hobson a défini comme des aliments contenant cinq ingrédients ou plus – dont certains que l’on ne trouve pas dans les cuisines domestiques – a été associé à un une foule de problèmes de santé et gain de poids.

Même les produits commercialisés comme étant sains peuvent comporter des UPF. Hobson a déclaré que les boissons protéinées contiennent souvent des émulsifiants, des épaississants et des édulcorants artificiels, ce qui en fait des UPF. Les barres protéinées peuvent également contenir des additifs et de grandes quantités de sel et de sucre.

Ainsi, même si préparer son propre smoothie peut être moins pratique que d’acheter quelque chose de tout fait, a déclaré Hobson à Business Insider, il sera plus nutritif et moins transformé.

“Je dirais que si vous pouvez créer le vôtre, c’est une bonne idée”, a déclaré Hobson à BI. “Je ne pense pas que les gens devraient les éviter. Je pense que les gens devraient probablement en manger moins.”

Le shake protéiné maison de Hobson contient environ 20 grammes de protéines et est fabriqué sans poudre de protéine ultra-transformée. Il est apparu à l’origine dans son livre “Annulez le traitement de votre vie“.

Recette de shake protéiné maison

250 ml de lait écrémé ou alternative sans produits laitiers

1 petite banane, pelée et tranchée

125 grammes de yaourt nature faible en gras

1 cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré

1 cuillère à soupe de beurre d’amande onctueux

Miel, à gouter

Mettez tous les ingrédients dans un mixeur avec quelques glaçons et mixez jusqu’à obtenir une consistance lisse.