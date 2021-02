«Vous vous liez rapidement d’amitié avec Shaka», m’a confié récemment Coogler, qui a ensuite réalisé «Creed» et «Black Panther». « Il est hilarant, intelligent et charismatique – vous voulez juste être avec lui. »

Shaka King se sentait déprimée. C’était sa dernière journée prévue au Festival du film de Sundance 2013, et le voyage ne s’était pas bien passé. Le premier film de King, une comédie douce-amère sur les mésaventures d’un couple accro à la marijuana «Newlyweeds», avait été rejetée par toutes les grandes entreprises d’Hollywood. «Newlyweeds» avait coûté six chiffres à King et à ses investisseurs, mais il s’est finalement vendu à un petit distributeur canadien pour seulement 25 000 $ – un résultat qui laisse encore un mauvais goût dans sa bouche. Même le temps semblait être contre King – une mauvaise tempête de neige à Park City, dans l’Utah, avait bloqué son vol de retour à New York, le laissant coincé en ville pour une nuit supplémentaire dégonflante.

Vendredi, son deuxième film, «Judas et le Messie noir», que lui et Coogler ont produit avec Charles D. King, arrive dans les salles et sur HBO Max comme l’un des films les plus attendus de l’année. Ses stars – Daniel Kaluuya en tant que chef du parti des panthères noires de l’Illinois Fred Hampton et Lakeith Stanfield en tant qu’informateur égaré William O’Neal, qui a aidé le FBI à orchestrer son meurtre – semblent presque vouées aux nominations aux Oscars. Et les critiques ont chanté les louanges de King, avec AO Scott écrit dans le New York Times: «Bien que la direction rapide de King n’épargne pas le suspense, elle laisse également place au chagrin, à la colère et même à une certaine exaltation.

Mais la réalisation la plus remarquable peut être que le film – une fable pointue sur l’étreinte historique de la violence suprémaciste blanche dans le gouvernement des États-Unis, soutenue par l’imprimatur et la puissance promotionnelle d’un grand studio – existe. Il annonce l’arrivée d’une nouvelle voix non conventionnelle et pourrait servir de test à une stratégie audacieuse pour faire passer une révolution de la justice raciale à Hollywood.

LE ROI, 40 ANS, EST GRAND avec une bobine indisciplinée de dreadlocks; une barbe courte et moelleuse; et des yeux doux derrière des lunettes d’aviateur surdimensionnées dorées. Il parle avec un accent détendu de Brooklyn (il est né à Crown Heights et a grandi à Bedford-Stuyvesant) et dans de longs paragraphes qui bouclent impulsivement d’une anecdote intéressante (ou comique ou inquiétante) à l’autre.

Il a pris un chemin sinueux vers le cinéma. Adolescent, il a travaillé comme machiniste sur une pièce de théâtre locale écrite et produite par ses parents, enseignants à plein temps des écoles publiques que King a décrit comme «très afrocentriques». Il détestait le travail à l’époque – ses vraies passions étaient la musique rap et le basket-ball – mais a découvert son propre amour de l’écriture créative dans un cours de fiction courte au lycée.