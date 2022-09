Shaji Prabhakaran pressenti pour devenir secrétaire général de l’AIFF

Le président de Football Delhi, Shaji Prabhakaran, est pressenti pour devenir le secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), a déclaré vendredi à l’IANS une source proche du développement de l’AIFF.

Prabhakaran, qui était à l’avant-garde du groupe de personnes qui souhaitaient un changement dans le fonctionnement de l’AIFF, n’a pas contesté les élections de l’AIFF tenues vendredi. Une décision à cet égard pourra être prise lors de la réunion du comité exécutif de l’AIFF prévue samedi.

Lors des élections de l’AIFF tenues vendredi, l’ancien gardien de but indien Kalyan Chaubey a été élu président après avoir battu l’icône du football Bhaichung Bhutia par une marge de 33-1.

Prabhakaran, qui a commencé sa carrière à l’AIFF en tant que directeur de la vision et des équipes nationales, a également travaillé avec la FIFA. Par la suite, il a été élu président de la Delhi Football Association, désormais connue sous le nom de Football Delhi.

Dans une récente interview avec IANS, Prabhakaran, qui était convaincu que Kalyan Chaubey deviendrait président de l’AIFF, avait déclaré que son seul intérêt était de voir le changement et de soutenir la croissance et le développement du football indien, ajoutant qu’il continuerait à faire tout ce que je peux. dans le meilleur intérêt du football indien.

“Mon attente de la nouvelle configuration de l’AIFF est qu’en tant que nouvelle équipe, elle devrait recevoir les meilleurs conseils et le meilleur soutien possible de la part de qui que ce soit, et je serai toujours là pour tout type de soutien. De cette façon, nous pouvons aller de l’avant et créer un environnement très positif et chaleureux dans lequel le football indien obtient le bon titre pour aller de l’avant », avait-il déclaré.

Maintenant que le changement a eu lieu au sein de l’AIFF et qu’une nouvelle équipe sous la direction de Chaubey a pris ses fonctions, une décision de nommer Prabhakaran au poste de secrétaire général pourrait être prise lors de la réunion du comité exécutif de samedi.

