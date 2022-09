Shaji Prabhakaran nommé nouveau secrétaire général de l’AIFF

Un jour après la création du comité exécutif de la Fédération indienne de football (AIFF), avec l’ancien joueur Kalyan Chaubey comme président, il a pris sa première décision majeure, nommant Shaji Prabhakaran comme nouveau secrétaire général samedi.

Chaubey a présidé sa première réunion du comité exécutif de l’AIFF à son siège, la Maison du football, et a accueilli tous les nouveaux membres, dont six footballeurs éminents qui ont été cooptés dans l’organisme.

Tous les membres du comité exécutif, dont le vice-président NA Harris, le trésorier Ajay Kipa et les six éminents footballeurs cooptés dans le panel, à l’exception de Bhaichung Bhutia, étaient présents à la réunion.

Souhaitant la bienvenue aux membres, Chaubey a déclaré : « C’est la première fois que six anciens joueurs éminents font partie du comité, conformément à l’ordonnance de l’honorable Cour suprême. Nous devons travailler ensemble, et à aucun moment un ego personnel ne doit constituer un obstacle à nos efforts pour faire avancer ensemble le football indien. La discipline est la clé du succès et nous devons être responsables dans le respect des délais fixés. »

Il a proposé le nom de Prabhakaran comme nouveau secrétaire général de l’AIFF, qui a été approuvé à l’unanimité par tous les membres. L’IANS a été le premier à annoncer vendredi que Prabhakaran était pressenti pour devenir secrétaire général.

“L’expérience précédente du Dr Shaji en tant que responsable du développement régional de la FIFA apportera des idées nouvelles et fraîches qui donneront le coup de fouet dont le football indien a tant besoin”, a déclaré Chaubey.

Le Comité, conformément à la proposition du président de l’AIFF, a également nommé à l’unanimité Sunando Dhar au poste de nouveau secrétaire général adjoint de l’AIFF.

Le comité a également décidé de nommer IM Vijayan comme président du nouveau comité technique de l’AIFF. Eugeneson Lyngdoh, Climax Lawrence, Harjinder Singh, Arun Malhotra et Pinki Bompal seront les autres membres du comité technique de l’AIFF.

Pendant ce temps, l’ancien capitaine indien Shabbir Ali a été nommé à l’unanimité président du comité consultatif.

