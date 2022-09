Shailesh Lodha, Ahsaan Qureshi, Sunil Pal se réunissent pour un spectacle spécial à la mémoire de Raju Srivastava

L’ancienne star de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Shailesh Lodha, les comédiens de stand-up Ahsaan Qureshi et Sunil Pal se sont réunis et ont présenté un spectacle spécial à la mémoire du regretté comédien Raju Srivastava. Le frère de la star de bande dessinée décédée, Kaju Srivastava, a également rejoint le trio pour rendre hommage à Raju.

Ahsaan a partagé quelques photos de l’émission sur son Instagram et a écrit : “Aaj kuch shoot spécial kiye hain Raju bhai ke liye .. jald partager partager karenge #comedians #show #upcoming #upcomingshow #ahsaanqureshi #somethingspecial #filmactor #instagood #explore # bts #backstage #newwork #shaileshlodha.” Selon le message d’Ahsaan, l’émission sera bientôt diffusée.

Pour les non-initiés, Raju Srivastava est décédé la semaine dernière après avoir été admis à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) à Delhi en raison d’une crise cardiaque. Sa famille a publié une photo de retour de Raju et Amitabh Bachchan ensemble. Bachchan avait envoyé au comique un message vocal spécial alors qu’il était dans le coma.

Récemment, la fille de Raju, Antara, a écrit : « Extrêmement reconnaissante à l’oncle Shri @amitabhbachchan d’être là pour nous chaque jour pendant cette période difficile. Vos prières nous ont donné une abondance de force et de soutien, dont nous nous souviendrons pour toujours. Tu es l’idole, l’inspiration, l’amour et le gourou de mon père. Elle a poursuivi: “Depuis la première fois que papa t’a vu sur grand écran, tu es resté en lui pour toujours. Il ne s’est pas contenté de vous suivre à l’écran, mais également en dehors. Il avait enregistré votre numéro sous le nom de ‘Guru ji’ dans ses contacts. Vous résidiez en lui.”

Selon Hindustan Times, Amitabh a partagé la réaction de Raju à sa note vocale et a déclaré que Raju avait ouvert les yeux. «Ils ont été conseillés d’envoyer une voix pour réveiller son état. Je l’ai fait et ils l’ont joué pour lui dans son état dans ses oreilles. À un moment donné, il a ouvert un peu l’œil, puis il est parti. Son sens du timing et l’humour familier de sa naissance resteront avec nous. C’était unique, ouvert, franc et rempli d’humour. Il sourit des cieux maintenant et sera la raison de la joie des Dieux.