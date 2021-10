Shailene Woodley sur la plage pour surfer en bikini vert et blanc — Photos

Shailene Woodley a montré sa silhouette fabuleuse lorsqu’elle a bercé un bikini à carreaux verts sur la plage de Malibu.

Shailene Woodley, 29 ans, est toujours en mode été et elle l’a prouvé lorsqu’elle a bercé un joli bikini à carreaux verts et blancs en surfant sur la plage de Malibu. La star de Big Little Lies a montré sa silhouette tonique dans le deux pièces Leslie Amon qui comportait un haut de bikini Chrissy à armatures décolleté avec des côtés à lanières découpés, associé à un bas Vichy assorti à taille basse. Vous pouvez voir les photos ICI.

Shailene a complété son look avec une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées et un chignon en désordre. Shailene a passé la journée à surfer en portant sa planche de surf à rayures bleues, jaunes et roses tout en marchant pieds nus.

L’actrice a déclenché des rumeurs de grossesse lorsqu’elle a posté au hasard une photo en noir et blanc de pieds de bébé sur son compte Instagram le 9 septembre. Bien que la photo ait amené les fans à se demander si elle allait avoir un bébé, il semble que ce ne soit certainement pas le cas, comme elle l’a montré. de ses abdominaux plats et toniques.

Shailene est fiancée à Aaron Rodgers, 37 ans, et les deux n’ont pas encore de date fixe pour leur mariage car Aaron a commencé la saison 2021 de la NFL où il joue pour les Greenbay Packers dans le Wisconsin.

Dans une récente interview avec Haute vie magazine qui a été publié le 2 septembre, Aaron a révélé que passer du temps loin de Shailene serait une « bonne chose ». Il a poursuivi : « C’est une période de travail chargée pour elle, alors [my decision] est probablement arrivé à un bon moment pour que nous puissions tous les deux nous concentrer sur notre travail. Je pense que ça va être une bonne chose. Son travail a été arrêté pendant une année entière et elle a réservé un certain nombre de projets. Elle aime travailler et sa propre routine, ce que j’apprécie évidemment aussi.