Shailene Woodley sort des rangs d’Hollywood pour défendre les Trump et critiquer l’élite libérale pour avoir souhaité que l’assassin ne rate pas son coup

L’actrice Shailene Woodley a défendu les Trump et a critiqué l’élite libérale pour son souhait que la tentative d’assassinat contre l’ancien président se déroule comme prévu.

Woodley, 32 ans, a partagé la première page de la lettre que Melania Trump a publiée en ligne après que son mari, Donald Trump, a failli être assassiné lors d’un rassemblement en Pennsylvanie, car l’actrice pensait que c’était un « beau message de compassion humaine ».

« Je n’ai publié que la première page, car la deuxième page était plus politique », a-t-elle déclaré. Agitation. « La première page disait un peu : « Regardez, sous le masque politique, il y a un homme, un grand-père, qui rentre chez lui auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, et qui joue de la musique. L’homme sous ce masque, c’est mon mari. »

L’actrice a rapidement été critiquée pour avoir été à contre-courant du courant démocrate d’Hollywood, mais elle est encore plus dégoûtée par la façon dont les libéraux autour d’elle ont réagi à la survie de Trump.

« J’étais entouré de gens que je respecte profondément – ​​des amis, des collègues, des progressistes, des penseurs très intelligents, des agitateurs et des décideurs – et beaucoup d’entre eux disaient : « Il a raté son coup ! Ce putain d’assassin a raté son coup ! C’était peut-être un piège. C’était peut-être une conspiration. » Je me disais : « Avons-nous oublié que deux vies humaines ont été ôtées ? »

Shailene Woodley a partagé la première page de la lettre que Melania Trump a publiée après la tentative d’assassinat parce que l’actrice pensait que c’était un « beau message de compassion humaine »

« Je n’ai publié que la première page, car la deuxième était plus politique », a déclaré Woodley. « La première page ressemblait beaucoup à ceci : « Regardez, sous le masque politique, il y a un homme, un grand-père, qui rentre chez lui auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, et qui joue de la musique. L’homme sous ce masque, c’est mon mari » » (photo : Donald Trump après une tentative d’assassinat)

« Deux personnes sont mortes. C’est triste. C’est dévastateur. Je ne pouvais pas comprendre comment les gens pouvaient parler d’un sujet avec une telle passion pour la mort. »

Le tireur, Thomas Michael Crooks, et un ancien chef des pompiers ont été tués lors du rassemblement qui a laissé le 45e président avec une oreille ensanglantée, bien qu’il insiste sur le fait qu’il ne souffre pas de syndrome de stress post-traumatique suite à l’événement.

Dans la lettre, Melania écrit comment Crooks a essayé de « faire ressortir la passion de Donald – son rire, son ingéniosité, son amour de la musique et son inspiration ».

« Les aspects essentiels de la vie de mon mari – son côté humain – ont été enterrés sous la machine politique… N’oublions pas que les opinions divergentes, la politique et les jeux politiques sont inférieurs à l’amour. »

L’actrice a rapidement été critiquée pour s’être opposée au courant démocrate d’Hollywood, mais elle est plus dégoûtée par la façon dont les libéraux autour d’elle ont réagi à la survie de Trump.

« Deux personnes sont mortes. C’est triste. C’est dévastateur. Je ne pouvais pas comprendre comment les gens pouvaient parler de quelque chose avec une telle passion pour la mort », a déclaré Woodley. Le tireur Thomas Michael Crooks (photo) et un ancien chef des pompiers sont morts lors du rassemblement

Bien que Woodley n’ait pas soutenu Trump ou Kamala Harris pour la présidence en vue de l’élection de 2024 en novembre, elle a parlé de son intérêt pour la politique et de son intérêt pour les amis ayant des opinions différentes.

En 2016, l’actrice de Big Little Lies a pleinement soutenu Bernie Sanders pour la présidence, tandis que son ami et collègue acteur George Clooney était un « fervent partisan d’Hillary Clinton ». [Clinton] supporter.’

« Quand nous en avons parlé ensemble après coup, il n’y avait aucun jugement ou colère envers l’autre en raison de notre position », a déclaré le présentateur de Nos étoiles contraires. « C’était juste : « Dieu merci, tu as participé. Dieu merci, tu t’es soucié de nous. Dieu merci, tu as essayé de faire quelque chose. » »