Shailene Woodley se rend compte de sa séparation d’Aaron Rodgers : “La période la plus sombre et la plus difficile de ma vie”

Shailene Woodley réfléchit à sa relation avec le géant de la NFL, Aaron Rodgers.

Woodley et Rodgers ont annulé leurs fiançailles en février 2022, et l’actrice a qualifié l’année dernière de période “la plus sombre” de sa vie.

“C’était difficile à filmer parce que je traversais la période la plus sombre et la plus difficile de ma vie; c’était l’hiver à New York, et ma vie personnelle était s—ty, donc c’était comme une grosse bulle de douleur pendant huit mois, ” a déclaré Woodley à Porter.

Au moment de la séparation, Woodley tournait la prochaine série Showtime, “Three Women”.

AARON RODGERS ET SHAILENE WOODLEY SPLIT, FIN DE L’ENGAGEMENT : RAPPORTS

“J’étais tellement reconnaissante de pouvoir au moins aller au travail, pleurer et traiter mes émotions à travers mon personnage”, a-t-elle ajouté.

Woodley a partagé que sa relation avec le quart-arrière des Green Bay Packers avait changé sa façon de voir et d’utiliser les médias sociaux.

“Honnêtement, cela ne m’a jamais vraiment frappé que des millions de personnes dans le monde regardent ces choses et y prêtent attention”, a partagé l’actrice de “Big Little Lies”, en se référant à Instagram. “Ensuite, je suis sorti avec quelqu’un en Amérique qui était très, très célèbre. C’était la première fois que j’avais une relation “célèbre” entre guillemets, et j’ai regardé [the] l’examen minutieux, les opinions, le désir que les gens connaissent ma vie, sa vie et notre vie.”

Woodley a poursuivi: “C’était juste une violation d’une manière qui, avant, c’était amusant. Je suis une personne très privée, et donc j’ai découvert que chaque fois que je publiais quelque chose, j’avais instantanément l’impression de partager trop de qui je Je suis avec des gens en qui je n’ai pas forcément confiance.”

Woodley et Rodgers ont tous deux gardé les détails de leur séparation secrets, mais le footballeur s’est rendu sur Instagram une semaine après leur séparation pour partager que Woodley lui avait montré à quoi “ressemblait l’amour inconditionnel”.

À l’avenir, l’actrice prévoit de se mettre en avant, sans se soucier de la façon dont les autres la percevront.

“J’ai toujours aimé vieillir, mais c’est presque comme si je respirais”, a expliqué Woodley. “J’ai attendu si longtemps pour ne pas me soucier de ce que les autres pensent de moi, de ma vie et des choix que je fais.”