Shailene Woodley profite d’une journée à la plage en bikini à carreaux verts

Shailene Woodley est en train de s’imprégner de tout le temps estival.

L’actrice de « Big Little Lies », 29 ans, a été photographiée en train de profiter du surf et du soleil à Malibu, en Californie. Elle a enfilé un bikini à carreaux verts et des lunettes de soleil sombres alors qu’elle était vue en train de saisir sa planche de surf et de se diriger vers l’eau.

La silhouette svelte de Woodley était pleinement exposée. Récemment, elle a dit Le journaliste hollywoodien , qu’elle a lutté avec un maladie non divulguée mais est « à la queue de celui-ci ».

L’ancienne star de l’adolescence n’a pas partagé trop de détails sur le problème de santé, mais a noté qu’elle était « très, très malade au début de la vingtaine ». Woodley a même dû refuser des rôles à un moment donné parce qu’elle « ne pouvait physiquement pas y participer ».

« C’était assez débilitant », a expliqué Woodley. « J’ai dit non à beaucoup de projets, non pas parce que je le voulais mais parce que physiquement je ne pouvais pas y participer. Et j’ai définitivement souffert beaucoup plus que je devais parce que je ne prenais pas soin de moi. infligé la pression de ne pas vouloir être aidé ou pris en charge a créé plus de troubles physiques tout au long de ces années. »

« Je suis à la fin, ce qui est très excitant, mais c’est une chose intéressante, traverser quelque chose de si physiquement dominant tout en faisant en sorte que tant de gens prêtent attention aux choix que vous faites, aux choses que vous dites, à ce que vous faites , à quoi tu ressembles », a-t-elle dit. « Cela m’a fait tourner la tête pendant un moment. Vous vous sentez incroyablement isolé et seul. »

Woodley a déclaré qu’il était difficile de souffrir d’une maladie qui n’est pas si visible à l’œil nu. « À moins que quelqu’un puisse voir que vous avez un bras cassé pour une jambe cassée, il est vraiment difficile pour les gens de comprendre la douleur que vous ressentez quand c’est une douleur silencieuse, silencieuse et invisible », a-t-elle réfléchi.

Mais il y a eu de nombreuses leçons apprises en cours de route, a noté Woodley.

« Cela m’a fait apprendre très rapidement la tâche incroyablement difficile de la vie de ne pas me soucier de ce que les gens pensent de vous », a-t-elle déclaré. « Plus je faisais attention au bruit qui m’entourait, plus mon corps et mon esprit mettaient du temps à guérir parce que je n’étais pas concentré sur moi-même, j’étais concentré sur une image de moi-même à travers l’objectif de tout le monde autour de nous . »

En février, Woodley a confirmé qu’elle et le quarterback des Green Bay Packers Aaron Rodgers été fiancés.

« Oui, nous sommes fiancés, nous sommes fiancés », elle a dit à Jimmy Fallon . « Mais pour nous, ce ne sont pas des nouvelles, vous savez, donc c’est assez drôle, tout le monde est en train de paniquer à ce sujet et nous nous disons: » Oui, nous sommes fiancés depuis un moment. « »

La star de « Divergente » s’est jetée sur son petit ami, l’appelant « un être humain merveilleux et incroyable ».

Woodley et Rodgers n’ont pas été passer autant de temps ensemble puisqu’il est en saison dans le Wisconsin.

« C’est une période de travail chargée pour elle, alors [my decision] est probablement arrivé au bon moment pour que nous puissions tous les deux nous concentrer sur notre travail », a déclaré Rodgers à Haute Living à propos de sa relation pendant la saison de football.

« Je pense que ça va être une bonne chose. Je veux dire, son travail a été fermé pendant une année entière et elle a réservé un certain nombre de projets. Elle aime travailler et sa propre routine, ce que j’apprécie évidemment aussi », a-t-il expliqué. .

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.