Shailene Woodley « ne savait pas » Molly Ringwald dans « La vie secrète d’un adolescent américain »

Shailene Woodley sur le fait de ne pas connaître Molly Ringwald

Shailene Woodley a révélé qu’elle « ne savait pas qui était Molly Ringwald » alors qu’elle jouait avec l’actrice dans La vie secrète de l’adolescent américain.

Dans un récent Salon de la vanité Dans cette interview, Woodley, aujourd’hui âgée de 32 ans, a partagé un détail surprenant de son passage dans le drame ABC Family diffusé de 2008 à 2013 : elle ne savait pas qui était Molly Ringwald lorsqu’ils ont commencé le tournage. Ringwald, une icône adolescente des années 80, a joué le rôle de la mère du personnage de Woodley dans la série.

« Je ne savais pas qui était Molly Ringwald », a admis Woodley. «J’avais 15 ans et je n’ai pas grandi avec une télévision.»

« Tous les amis de mes parents me disaient : « Tu travailles avec Molly Ringwald ! » « , se souvient-elle. « Et je me suis dit : « Qu’est-ce qu’elle est… Pourquoi ? Je ne comprends pas. Parce que je n’avais jamais vu Club de petit-déjeuner ou Seize bougies ou n’importe lequel de ses films.

Même si Woodley n’avait pas vu les films classiques de John Hughes qui ont fait de Ringwald une star dans les années 80, elle considérait cela comme une expérience positive.

«J’ai appris à la connaître comme cette belle figure maternelle de sœur aînée pour moi, qui était vraiment protectrice pour honorer, comme, mon authenticité en tant que jeune et qui j’étais et juste être, comme, un gamin jouant un gamin. », a-t-elle expliqué.

Compte tenu de son propre passé d’icône adolescente, Ringwald avait probablement une vision unique des défis auxquels Woodley était confrontée en tant que jeune actrice.

« Elle m’a protégé de cette façon », a déclaré Woodley, « et je lui en suis très reconnaissant car il y a une pression pour que les gens grandissent très vite, surtout quand il s’agit d’Hollywood. »