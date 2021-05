Shailene Woodley, la fille d’Anna Nicole Smith, plus

Le couple de célébrités Shailene Woodley et Aaron Rodgers figuraient parmi les visages célèbres du Kentucky Derby ce week-end.

L’actrice, 29 ans, et le quart-arrière des Green Bay Packers, 37 ans, sont sortis dans leur meilleur Derby: Woodley dans un gilet de costume rose, un pantalon assorti et un grand chapeau de soleil souple, Rodgers dans un costume sombre, un bouton violet, des baskets blanches et un melon noir.

Le couple a rejoint l’ancien co-star de Woodley « Divergent » et « The Spectacular Now » Miles Teller et sa femme, Keleigh Teller, sur des photos publiées sur Instagram de Keleigh samedi. Miles Teller, qui devrait apparaître aux côtés de Tom Cruise dans le film retardé par COVID « Top Gun: Maverick », a opté pour un costume de saumon.

Aaron Rodgers qualifie Shailene Woodley de « meilleure chose »:Il dit que la paternité est le « prochain grand défi »

Ailleurs lors du derby, Tori Kelly a interprété l’hymne national. La chanteuse, 28 ans, portait une robe fleurie fluide Marc Jacobs et un fascinateur lavande personnalisé assorti de CAM Hats, par sa styliste Amanda Lim.

« Je suis ravi parce que j’ai toujours voulu aller au Kentucky Derby », a déclaré Kelly à USA TODAY la semaine dernière dans une annonce de performance exclusive. «C’est un événement tellement emblématique.»

Tout en discutant de ses plans de tenue, Kelly a déclaré qu’il serait «fou pour moi de ne pas embrasser pleinement tout ce qui va avec», et a déclaré qu’elle prévoyait de porter un chapeau personnalisé pour l’événement. tradition méridionale établie de longue date, mais selon le site Web du Derby, n’a pas gagné en importance en tant que déclaration de mode avant les années 1960.

«Je suis tellement reconnaissante de se voir même demander de faire ces choses via COVID», a ajouté Kelly. Elle n’a pas mentionné de protocoles spécifiques mais a reconnu qu’elle n’avait aucun problème à les accepter. «Cela ne me dérange pas trop en ce qui concerne la préparation mentale et la préparation pour la performance parce que je suis tellement heureux d’être là.»

Exclusif:La gagnante d’un Grammy, Tori Kelly, interprétera l’hymne national au Kentucky Derby 2021

Dannielynn Birkhead, la fille de 14 ans de feu Anna Nicole Smith, était également présente avec son père, Larry Birkhead.

« C’est à nouveau cette période de l’année », Larry Birkhead, un ancien photographe célèbre, a sous-titré une série de photos des deux sur Instagram, en plaisantant que sa fille « a terminé première » dans sa tenue, un tailleur bleu sarcelle de Jovani Fashions et un blanc surdimensionné fascinateur de fleurs. Il a opté pour un costume violet clair avec une chemise bleu clair.

« Elle a dit qu’elle voulait porter quelque chose de complètement différent de ce qu’elle avait dans le passé. Je suppose que ça veut dire plus de robes de ‘petite fille’ ?? » Larry Birkhead a écrit. « Elle a nettoyé les brownies au chocolat, la crème glacée et les nachos tout en critiquant ma tenue. »

Le Kentucky Derby est devenu une tradition annuelle pour les Birkheads, et ils font souvent tout leur possible avec leurs tenues. Larry Birkhead a déclaré à USA TODAY en 2015 que la course était «leur grande date papa-fille de l’année».

Contributeur: Ralphie Aversa