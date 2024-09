Shailene Woodley jouera dans un film biographique sur Janis Joplin

Le biopic insaisissable de Janis Joplin est plus proche de la réalité, puisque Shailene Woodley a reçu un engagement de crédit d’impôt de 2,49 millions de dollars de la part de la California Film Commission pour le film, a-t-on annoncé mardi.

« J’ai le sentiment que Janis sourirait d’une oreille à l’autre, parcourant la PCH dans sa Porsche psychédélique, sachant que son histoire apporte des opportunités et du financement à la ville et aux personnes qui avaient tant d’importance pour elle », a déclaré Woodley, qui jouera et produira le film, dans un communiqué.

« Merci au programme de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision de la California Film Commission. Moi-même et les autres producteurs de ce projet pensons que la Californie est le seul endroit pour filmer une tranche de la vie de Janis avec authenticité et vérité. Nous sommes très reconnaissants d’avoir reçu le feu vert pour le faire ! » De gros petits mensonges étoile ajoutée.

Le film biographique sur Joplin réalisé par Temple Hill a été financé à hauteur d’un peu moins de 10 millions de dollars pour un tournage de 30 jours en Californie, selon la commission cinématographique de l’État.

Joplin est décédée en 1970 à l’âge de 27 ans et aucun film biographique sur la chanteuse légendaire n’a encore été produit, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Amy Adams, Zooey Deschanel, Pink et Melissa Etheridge, entre autres, avaient déjà été invitées à jouer Joplin dans des films qui n’ont jamais été tournés.

Au total, la California Film Commission a accordé 51,6 millions de dollars de crédits d’impôt à 19 projets de tournage dans l’État. Cela comprend également le maintien de la Universal Content Productions‘ Costumes LA série de quitter Los Angeles pour une ville rivale.

«Costumes LA « C’est une série dont les personnages sont profondément ancrés dans le monde du cinéma et de la télévision. Le fait de pouvoir tourner ici contribuera grandement à l’authenticité de la série », Costumes LA a déclaré le showrunner Aaron Korsh dans un communiqué.

D’autres projets éligibles aux crédits d’impôt locaux incluent le redémarrage Communauté – Le Filmproduit par Dan Harmon et Andrew Guest, et réunissant le casting original pour cette adaptation cinématographique et un projet Screen Gems sans titre.