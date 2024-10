Shailène Woodley | Films, émissions de télévision, biographie et faits

Table des matières







Shailène Woodley (née le 15 novembre 1991 à San Bernadino, Californie, États-Unis) est une actrice américaine qui a d’abord été reconnue pour ses représentations authentiques et riches en émotions de personnages adolescents dans la série télévisée ABC Family. La vie secrète de l’adolescent américain (2008-13) et le film d’Alexander Payne Les descendants (2011). Ses rôles ultérieurs notables incluent le rôle d’héroïne de la trilogie Divergente (2014-16) et le fait de faire partie de la distribution d’ensemble de la série. De gros petits mensonges (2017-19). De plus, Woodley est un militant pour des causes environnementales et politiques.

Éducation et premiers rôles en tant qu’enfant acteur Woodley est la fille de Lonnie Woodley, ancienne directrice d’école, et de Lori Woodley (née Victor), psychologue et ancienne école. conseiller. Shailene Woodley a grandi à Simi Valley, en Californie, une petite ville située à environ une heure de route au nord-ouest de Los Angeles, avec son jeune frère, Tanner, et elle a vécu avec sa mère après la séparation de ses parents lorsqu’elle avait 14 ans. Woodley a développé un intérêt pour le théâtre à l’âge de cinq ans lorsqu’elle a accompagné un cousin à un cours de théâtre et a rapidement commencé à suivre elle-même des cours. Après avoir été remarquée par un agent de casting, elle a commencé à réserver régulièrement des apparitions dans des publicités et, au début de son adolescence, elle avait réalisé des dizaines de spots télévisés pour des marques telles que Honda et Hertz, une société de location de voitures. Woodley a dit Véra magazine en 2024 que, contrairement à d’autres enfants acteurs motivés par leurs parents de scène acharnés, elle était la force motrice de sa jeune carrière et que ses parents avaient accepté de continuer à l’amener aux auditions uniquement si elle pouvait « rester la personne qu’ils connaissaient ». [she] c’était, réussir à l’école et s’amuser. Outre les publicités, Woodley a également remporté des rôles d’acteur dans plusieurs séries télévisées et films. Elle a eu son premier rôle parlant dans le téléfilm Remplacer papa (1999). Elle est ensuite apparue dans des épisodes de plusieurs séries, dont Sans laisser de trace (2003), Tout le monde aime Raymond (2004), et Les Experts : New York (2007), et a eu des rôles récurrents dans Le quartier (2001-03), Le CO (2003-04), et Traverser la Jordanie (2001-04). Pendant cette période, elle a également réalisé plusieurs autres téléfilms, dont Un endroit appelé maison (2004), Felicity : Une aventure de fille américaine (2005), et Il était une fois un matelas (2005).

Percées de carrière : La vie secrète de l’adolescent américain et Les descendants En 2008, alors qu’elle était au lycée, Woodley décroche son premier rôle principal, celui d’Amy Juergens, une étudiante ambitieuse de 15 ans dont la vie est bouleversée par une grossesse non planifiée et la maternité qui s’ensuit, dans La vie secrète de l’adolescent américain. L’émission a été diffusée pendant cinq saisons. Alors que son étoile grandissait dans l’industrie du divertissement, Woodley s’efforçait de maintenir une vie personnelle relativement normale. Elle avait une moyenne de 4,0 et chantait dans la chorale de son école avant d’obtenir son diplôme d’études secondaires en 2009. Pendant qu’elle tournait Vie secrèteWoodley a assumé plusieurs rôles au cinéma qui l’ont présentée à un public encore plus large. En 2011, elle a fait une apparition remarquée dans le film Les descendants en tant qu’adolescente qui lutte pour garder sa famille unie après qu’un tragique accident laisse sa mère dans le coma. Le critique AO Scott a donné à Woodley une critique élogieuse dans Le New York Timesécrivant que sa performance était « l’une des performances adolescentes les plus difficiles, les plus intelligentes et les plus crédibles de mémoire récente ». De plus, Woodley a remporté un Independent Spirit Award 2012 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour ce rôle et a également été nominée pour un Golden Globe.

Rôles au cinéma dans les années 2010 : Le spectaculaire maintenant et la trilogie Divergente Woodley a été encore plus acclamée pour ses virages naturalistes gagnants dans le rôle d’Aimee Finicky, une lycéenne calme et studieuse attirée par un camarade de classe plus sauvage (joué par Miles Teller) dans le romantique drame Le spectaculaire maintenant (2013) et dans le rôle de Hazel Grace Lancaster, une jeune patiente atteinte d’un cancer, dans La faute dans nos étoiles (2014), basé sur le roman pour jeunes adultes à succès de John Green. Elle s’est ensuite tournée vers des films à plus gros budget en incarnant l’héroïne Tris Prior dans trois films de la franchise d’aventure de science-fiction Divergente, Divergent (2014), Insurgé (2015), et Allégiant (2016). La trilogie, basée sur les livres de Veronica Roth, a reçu des critiques généralement médiocres, mais Woodley a souvent été salué par les éloges, avec Le Gardien l’appeler « l’atout le plus fort de la série » et Manohla Dargis de Le New York Times citant Le « talent de Woodley pour se tailler une petite poche d’intimité à l’écran ».

Rôles ultérieurs : De gros petits mensonges En 2017, Woodley est revenu à la télévision dans la série primée de HBO. De gros petits mensonges (2017-19), dans lequel elle incarne Jane Chapman, une mère célibataire au passé sombre. La série a été adaptée du roman policier du même nom de Liane Moriarty et présente un casting comprenant Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Meryl Streep. En 2017, Woodley a été nominée pour l’Emmy Award de la meilleure actrice de soutien dans une série limitée ou un film pour le rôle. Entre le tournage des deux saisons, Woodley a joué dans le film biographique À la dérive (2018), sur un couple naviguant à travers un ouragan catastrophique, et partenaire du drame romantique Fins, débuts (2019). Woodley a continué à apparaître dans des films, notamment en tant qu’assistant juridique aidant à libérer un détenu du camp de détention de Guantánamo Bay en Le Mauritanien (2021), dans le rôle de la maîtresse d’Enzo Ferrari dans le film de Michael Mann Ferrari (2023), et en tant qu’épouse d’un investisseur en actions mèmes dans Argent stupide (2023). Toujours en 2023, Woodley a dépeint un journaliste écrivant un livre sur la sexualité féminine dans la série limitée. Trois femmesbasé sur un best-seller du même nom de Lisa Taddeo.

Activisme et vie personnelle Woodley a développé un intérêt pour l’environnementalisme au lycée après avoir lu des articles sur la propriété des entreprises du système alimentaire américain. En 2016, elle a assisté aux manifestations de Standing Rock contre le développement d’un oléoduc et a été arrêtée et accusée de délit d’intrusion criminelle et de participation à une émeute. Elle fut plus tard productrice exécutive de Réveillez-vous : un rêve de Standing Rock (2017), un documentaire sur les manifestations. Également en 2016, Woodley était un fervent partisan de la campagne du sénateur américain Bernie Sanders pour l’investiture démocrate à la présidence. En 2019, elle a été nommée ambassadrice de Greenpeace Océans et l’année suivante, elle a de nouveau fait campagne pour la candidature présidentielle de Sanders. En 2024, Woodley est apparu dans la série documentaire PBS L’espoir dans l’eau dans un segment sur la récolte d’oursins violets géants afin de sauver les forêts de varech et de soutenir la pêche locale. En 2010, Woodley et sa mère ont fondé une organisation à but non lucratif, All It Takes, qui propose des programmes d’apprentissage socio-émotionnel et pédagogique matériel pour les jeunes. Au début des années 2020, Woodley était fiancé au quart-arrière de la NFL. Aaron Rodgers. Les fiançailles ont été annulées en avril 2022.

Laura Payne