Shailene Woodley évoque les raisons de la séparation d’Aaron Rodgers

Shailene Woodley semble donner un aperçu de sa rupture avec Aaron Rodgers, deux ans après leur rupture.

L’actrice a abordé le sujet alors que parler à Bustle à propos de son rôle dans « Trois femmes », qu’elle a tourné après qu’elle et le joueur de la NFL, 40 ans, aient mis fin à leurs fiançailles en 2022.

En racontant au média son « cœur brisé », qui avait « guéri et s’était brisé[n] « Encore une fois », l’ancienne actrice de « Big Little Lies », 32 ans, a admis être tombée amoureuse « encore et encore de l’indisponibilité ».

Shailene Woodley a apparemment parlé de sa rupture avec Aaron Rodgers. aaronrodgers12/Instagram

L’actrice a parlé à Bustle de son « cœur brisé » dans une interview publiée lundi. Katie McCurdy

Lundi, elle a raconté à Bustle qu’elle était tombée amoureuse d’un « indisponible[e] » hommes. Katie McCurdy

Elle a expliqué : « J’aime la simplicité et je me soucie facilement, mais je n’aime pas à la légère et je ne me soucie pas à la légère. Il m’a vraiment fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n’est pas à moi de réparer, de guérir ou de faire quoi que ce soit à ce sujet. [a relationship] autre que de protéger le profond soin et l’amour que j’ai pour le monde et pour mon peuple.

« En fin de compte, cela m’a aidé à repartir sans avoir besoin de comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas déroulées comme je l’aurais souhaité », a poursuivi Woodley.

L’ancienne élève de « Secret Lives of the American Teenager » a noté qu’elle n’était « pas intéressée » par les personnes qui la « contrarie » ou la « manquent de respect ».

« Je n’aime pas à la légère », a déclaré la star de « Three Women » à Bustle lundi. Katie McCurdy

Cependant, Woodley a déclaré à Bustle lundi qu’elle avait appris que ce n’était pas son travail de « réparer ou de guérir » les autres. Katie McCurdy

« J’étais une personne qui… continuait à donner et à donner », a-t-elle déclaré. « Et maintenant… je vous dis respectueusement : « Merci beaucoup pour ces informations. Ayez une belle vie. Je vous souhaite bonne chance. »

La nominée aux Emmy a commencé à sortir avec Rodgers en 2020, l’athlète annonçant la nouvelle de leurs fiançailles.

Woodley a rompu son silence sur la romance en 2021, plaisantant avec Jimmy Fallon qu’elle ne pensait pas qu’elle finirait avec quelqu’un qui « lançait des balles pour gagner sa vie ».

Elle et Rodgers ont rendu publique leur histoire d’amour – et leurs fiançailles – en 2020. Parcs Disney

L’ancien couple a rompu en 2022. Instagram

Cependant, l’ancien couple avait rompu en février de l’année suivante.

Woodley a qualifié la rupture de « période la plus sombre et la plus difficile de leur histoire ». [her] la vie » en janvier 2023 entretien avec Net-A-Porter à propos du tournage de « Trois femmes », basé sur le livre du même nom de Lisa Taddeo.

Elle a ajouté : « Ma vie personnelle était merdique, alors j’ai eu l’impression d’être dans une bulle de douleur pendant huit mois. J’étais tellement reconnaissante de pouvoir au moins aller travailler, pleurer et gérer mes émotions à travers mon personnage. »

Woodley, photographiée ci-dessus pour Bustle Monday, a plus tard qualifié cette période de la période la plus « sombre » de sa vie. Shailene Woodley / Instagram

Le joueur de la NFL n’a pas encore évoqué leur rupture. Image de fil

La nominée aux Golden Globes n’a pas rendu publique d’autres relations amoureuses depuis, tandis que Rodgers aurait commencé à sortir avec le mannequin Mallory Edens l’année dernière.

Alors que Woodley a déclaré lundi qu’elle « voulait[s] « Être maman », a-t-elle précisé, précisant qu’elle n’avait « pas d’attentes concernant la vie » et qu’elle pensait que cela « aurait dû arriver maintenant ».

Au lieu de cela, elle a dit : « Je veux cuisiner un dîner à quelqu’un tous les soirs et voyager avec lui à travers le monde, discuter sous le lit et célébrer ses joies, son but et son destin. … Mais je me réveille chaque jour et je dis à voix haute : « Je suis tellement excitée par la magie et les miracles qui vont se produire. » »