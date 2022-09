Shailene Woodley et Ansel Elgort se réunissent et recréent l’ascenseur emblématique de “Dirty Dancing”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shailene Woodley et Ansel Elgort ont partagé l’écran à plusieurs reprises, qu’il s’agisse de jouer des frères et sœurs dans les films bourrés d’action “Divergent” et de jouer dans le drame romantique de 2014 “Nos étoiles contraires”. Les acteurs se sont à nouveau associés, mais cette fois, pour affronter l’une des scènes de danse les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

Woodley et Elgort se sont réunis cette semaine et ils sont tous les deux allés sur Instagram pour partager quelques moments de leur rencontre. Une partie de leur temps passé ensemble essayait de reconstituer l’ascenseur de Patrick Swayze et Jennifer Gray du film de 1987, “Dirty Dancing”.

Elgort a partagé une photo de la reconstitution du grand ascenseur par les deux sur son Instagram avec la légende “Clean dancing w Shai”. La photo montre Elgort tenant Woodley au-dessus de sa tête, tandis que ses bras sont tendus, comme dans le film classique.

L’ACTRICE “FAULT IN OUR STARS” SHAILENE WOODLEY EXPLIQUE POURQUOI ELLE DONNE TOUJOURS DE GROS CÂLINS

Woodley a partagé des vidéos des coulisses de son histoire Instagram des deux pratiquant leurs mouvements de danse. Dans la série de vidéos, les deux pratiquent l’ascenseur et même si cela “a pris quelques essais”, comme Woodley l’a écrit sur la vidéo, elle a partagé la photo des deux clouant l’ascenseur avec la légende “mais nous y sommes finalement arrivés” sur son histoire.

Elgort a également publié un série de photos sur son Instagram après avoir posté l’ascenseur avec la légende “C’est le moment de la saison pour loooovvingg”, où les première et dernière images de la série sont de Woodley. La première photo montre les deux s’étreignant dans un restaurant et la dernière photo de la série a été prise du point de vue d’Elgort et montre Woodley assis en face de lui dans un restaurant.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Woodley et Elgort ont joué les frères et sœurs Tris et Caleb Prior dans la série « Divergente » de 2014 à 2016. Ils ont également joué Hazel Grace Lancaster et Augustus Waters, deux adolescents atteints de cancer qui sont tombés amoureux dans le film de 2014 « Nos étoiles contraires ».