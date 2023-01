Shailene Woodley détaille le moment le plus “sombre” après la rupture d’Aaron Rodgers

Shailene Woodley détaille les moments les plus “sombres” après la rupture d’Aaron Rodgers.

Aaron Rodgers et Shailene Woodley ont été le couple chaud pendant un certain temps, mais tout s’est terminé lorsqu’ils se sont séparés en février 2022.

Maintenant, elle parle de la rupture et des mois qui ont suivi.

“C’était difficile à filmer parce que je traversais la période la plus sombre et la plus difficile de ma vie” Woodley a déclaré à Net-A-Porter. “C’était l’hiver à New York, et ma vie personnelle était merdique, donc ça ressemblait à une grosse bulle de douleur pendant huit mois.”

Elle a poursuivi en expliquant que c’était le tournage de “Three Women” qui l’avait aidée à se rétablir.

“J’étais tellement reconnaissant qu’au moins je pouvais aller au travail et pleurer et traiter mes émotions à travers mon personnage.”

Shailene Woodley et la rupture d’Aaron Rodgers : “C’était juste une violation d’une certaine manière”

Elle a également expliqué comment sortir avec Rodgers lui avait ouvert les yeux sur les réseaux sociaux, combien d’attention on lui prêtait et ce qu’elle avait à dire.

“Honnêtement, cela ne m’a jamais vraiment frappé que des millions de personnes dans le monde regardent ces choses et y prêtent attention”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, je suis sorti avec quelqu’un en Amérique qui était très, très célèbre. C’était la première fois que j’avais une relation “célèbre” entre guillemets, et j’ai regardé [the] un examen minutieux, des opinions, le désir que les gens connaissent ma vie, sa vie et notre vie – c’était juste une violation d’une manière qui, avant, était amusante. Je suis une personne très privée, et j’ai donc constaté qu’à chaque fois que je publiais quelque chose, j’avais instantanément l’impression de partager trop de qui je suis avec des gens en qui je n’avais pas nécessairement confiance.

Le couple a commencé à se fréquenter en juillet 2020, selon Nous hebdomadaireet a choqué le monde lorsque Rodgers l’a qualifiée de “fiancée” lors de son discours d’acceptation des NFL Honors, elle l’a confirmé un mois plus tard.