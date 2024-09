Shailene Woodley défend la publication de la lettre de Melania Trump après la tentative d’assassinat de Donald

L’actrice a déclaré à Bustle qu’elle avait partagé la première page de la lettre de Melania en juillet sur les réseaux sociaux parce qu’elle y trouvait un beau rappel que, sous le drame politique de Trump, il est toujours un être humain, avec des enfants et des petits-enfants – et souhaiter sa mort n’est pas compatissant.

Elle a expliqué : « J’étais entourée de gens que je respecte profondément – ​​des amis, des collègues, des progressistes, des penseurs très intelligents, des agitateurs et des acteurs, et beaucoup d’entre eux disaient : « Il a raté son coup ! Ce putain d’assassin a raté son coup ! C’était peut-être un piège. C’était peut-être une conspiration. » »

Shailene se souvient : « Je me disais : ‘Avons-nous oublié que deux vies humaines ont été ôtées ?’ Deux personnes sont mortes. C’est triste. C’est dévastateur. Je ne pouvais pas comprendre comment les gens pouvaient parler de quelque chose avec une telle passion pour la mort. »

La star de « Big Little Lies » a expliqué qu’elle n’avait pas partagé la deuxième page de la déclaration de l’ancienne Première Dame parce qu’elle était plus politique… ajoutant avec désinvolture qu’elle avait complètement oublié le message, parce qu’elle a « une vie » et ne « vit pas pour ce que disent les médias sociaux ».