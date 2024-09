Shailene Woodley défend la publication de la lettre d’assassinat de Melania Trump

Shailene Woodley a défendu sa décision de partager la déclaration de Melania Trump suite à la tentative d’assassinat de Donald Trump.

Dans une interview avec Agitationle Trois femmesOn a demandé à une star si elle avait eu le sentiment d’avoir été « mal comprise » après avoir reçu des réactions négatives pour avoir partagé la lettre ouverte de Melania sur sa story Instagram. Woodley a expliqué qu’en lisant les mots de l’ancienne première dame, elle s’est dit : « C’est tellement beau. »

« J’étais entourée de gens que je respecte profondément – ​​des amis, des collègues, des progressistes, des penseurs très intelligents, des agitateurs et des personnes influentes – et beaucoup d’entre eux disaient : « Il a raté son coup ! Ce putain d’assassin a raté son coup ! C’était peut-être un piège. C’était peut-être une conspiration », se souvient l’actrice. « Je me disais : « Avons-nous oublié que deux vies humaines ont été ôtées ? » Deux personnes sont mortes. C’est triste. C’est dévastateur. Je ne pouvais pas comprendre comment les gens pouvaient parler de quelque chose avec une telle passion pour la mort. »

Woodley a ensuite souligné qu’elle n’avait « publié que la première page » de la lettre de Melania, car la deuxième page était « plus politique ».

« La première page disait quelque chose comme : « Regardez, sous le masque politique, il y a un homme, un grand-père, qui rentre chez lui auprès de ses enfants, de ses petits-enfants et qui joue de la musique. L’homme sous ce masque, c’est mon mari », a-t-elle déclaré.

Quant à la raison pour laquelle elle a partagé la lettre en premier lieu, Woodley a noté qu’elle « pensait que c’était un beau message de compassion humaine ». Elle a admis qu’elle avait oublié de la publier parce qu’elle a « une vie » et ne « vit pas pour ce que disent les médias sociaux ». Cependant, elle a découvert que ce geste n’était pas bien reçu lorsqu’elle a reçu un message d’une amie lui demandant si elle allait bien.

« J’ai cherché mon nom sur Google, parce que je me suis dit : « Oh putain, qu’est-ce que j’ai dit ? » De gros petits mensonges Un ancien élève s’est souvenu. « Et bien sûr, il y avait tous ces articles de presse sur Melania Trump, et je me suis dit : « Oh mon Dieu, que est maintenant ce« Des centaines d’articles parce que j’ai écrit un article sur une femme qui disait être reconnaissante que son mari soit en vie ? Vraiment ? »

Bien que Woodley, qui était auparavant une fervente partisane de Bernie Sanders, n’ait pas partagé ses inclinations politiques actuelles, elle a déclaré que ses convictions « sont assez bien connues par les choses [she has] fait publiquement dans le monde, entre guillemets, des activistes.

Elle a ajouté : « Mais jusqu’à ce que le bruit nourrisse ce que je veux nourrir – c’est-à-dire un monde qui semble sûr, doux et vraiment inclusif – cela [is something to work out] avec mon peuple, à huis clos.

Le 14 juillet, un jour après la tentative d’assassinat de l’ancien président, Melania a partagé une déclaration sur les réseaux sociauxs’ouvrant sur la peur de la mort de son mari. « Un monstre qui a vu en mon mari une machine politique inhumaine a tenté de faire taire la passion de Donald, son rire, son ingéniosité, son amour de la musique et son inspiration », a-t-elle écrit. « Les aspects fondamentaux de la vie de mon mari, son côté humain, ont été enterrés sous la machine politique. Donald, l’homme généreux et attentionné avec qui j’ai été dans les meilleurs comme dans les pires moments. »

Melania a exhorté à « ne pas oublier que les opinions divergentes, les politiques et les jeux politiques sont inférieurs à l’amour. Notre engagement personnel, structurel et de vie – jusqu’à la mort – est gravement menacé. Les concepts politiques sont simples lorsqu’on les compare à nous, les êtres humains. »

Sur la deuxième page, qui, selon Woodley, était davantage axée sur la politique, Melania a remercié ceux qui avaient exprimé leur soutien et a laissé entendre que voter pour Trump aiderait à créer un « monde où le respect est primordial, la famille est la première et l’amour transcende ».