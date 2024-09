Shailene Woodley défend la publication de la déclaration de Melania Trump sur la fusillade

Woodley, connue pour ses rôles dans « Divergente » et « Big Little Lies », a attiré des réactions négatives de la part des fans lorsqu’elle a republié la lettre ouverte de l’ancienne première dame sur Instagram à propos de la fusillade du rassemblement de campagne du 13 juillet.

« Je l’ai lu et je me suis dit : « C’est tellement beau », a-t-elle expliqué. « J’étais entourée de gens que je respecte profondément – ​​des amis, des collègues, des progressistes, des penseurs très intelligents, des agitateurs et des acteurs – et beaucoup d’entre eux disaient : « Il a raté son coup ! Ce putain d’assassin a raté son coup ! C’était peut-être un piège. C’était peut-être une conspiration. » Je me disais : « Avons-nous oublié que deux vies humaines ont été ôtées ? » »

« J’ai cherché mon nom sur Google, parce que je me suis dit : « Oh putain, qu’est-ce que j’ai dit ? », se souvient-elle. « Et bien sûr, il y avait tous ces articles de presse sur Melania Trump, et je me suis dit : « Oh mon Dieu, que est maintenant ce? Des centaines d’articles parce que j’ai écrit un article sur une femme qui disait être reconnaissante que son mari soit en vie ? Vraiment ?