Shailene Woodley confirme qu’elle et Aaron Rodgers sont fiancés

L’actrice s’est adressée à la nouvelle lors d’une interview avec Jimmy Fallon mardi soir.

« Oui, nous sommes fiancés », a déclaré Woodley. « Nous sommes fiancés. Mais pour nous, ce n’est pas une nouvelle nouvelle, vous savez, donc c’est plutôt drôle. Tout le monde en est en train de paniquer et nous nous disons: ‘Ouais, nous sommes fiancés depuis un moment.’ «

Woodley a également déclaré qu’en raison de la pandémie de Covid-19, elle n’avait pas encore vu son fiancé jouer le quart-arrière pour les Packers de Green Bay.

«Nous nous sommes rencontrés pendant cette période délirante et troublante et tous les stades étaient fermés dans lesquels il jouait, donc je n’ai pas encore assisté à un match de football. Je n’ai pas vraiment grandi avec le sport, en particulier les sports américains; c’était jamais vraiment sur mon radar. «

Rodgers a récemment confirmé qu’il était fiancé lors d’une conférence de presse mais n’a pas révélé que c’était à Woodley.

« C’est un honneur de remporter ce prix pour la troisième fois », a déclaré Rodgers plus tôt ce mois-ci après avoir été nommé joueur le plus utile de la NFL. «2020 a été définitivement une année folle, remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables, 180 jours consécutifs où je me suis gratté les poils du nez, j’ai joué pour très peu de fans ou pas de fans toute la saison, je me suis fiancé, et je a joué le meilleur football de ma carrière. «