Shailene Woodley brise le silence sur sa séparation avec Aaron Rodgers

Shailene Woodley évoque son processus de guérison après sa séparation avec Aaron Rodgers

Shailene Woodley a récemment rompu le silence sur sa séparation avec Aaron Rodgers.

En parlant avec Bustle, l’actrice de Ferrari a réfléchi à la guérison du chagrin d’amour tout en parlant de sa prochaine série, Trois femmes.

« Juste un cœur brisé. Un cœur brisé qui a guéri et s’est brisé à nouveau », a déclaré l’actrice.

En évoquant les raisons qui ont mis fin à certaines de ses relations, Shailene a déclaré : « Je suis tombée amoureuse à maintes reprises de l’indisponibilité. Je suis très ouverte en tant qu’être humain. »

« J’aime facilement et je me soucie facilement, mais je n’aime pas à la légère et je ne me soucie pas à la légère », a fait remarquer l’actrice.

Shailene a souligné : « Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n’était pas à moi de réparer, de guérir ou de faire quoi que ce soit à propos d’une relation, si ce n’est de protéger l’amour et l’attention profonds que j’ai pour le monde et pour mon peuple. »

« En fin de compte, cela m’a aidé à repartir sans avoir besoin de comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas déroulées comme je l’aurais souhaité », a déclaré l’actrice.

Shailene a noté : « Je donne tout de moi-même. J’étais une personne qui, si on me trahissait et me manquait de respect, continuait à donner et à donner. »

« Et maintenant que tu me croises, je te dis respectueusement : « Merci beaucoup pour cette information. Passe une belle vie. Je te souhaite bonne chance. » Pas intéressé », a poursuivi le Robots étoile.

Ailleurs dans l’interview, Shailene a révélé ce qu’elle recherchait pour l’avenir.

« Je veux être maman. Mon Dieu, je veux cuisiner un dîner à quelqu’un tous les soirs et voyager avec lui à travers le monde, discuter avec lui au lit et célébrer ses joies, son but et son destin, et que le mien soit également célébré. »

« Mais je n’ai pas ce genre de pensées du genre : « ça aurait dû arriver maintenant » », a ajouté l’actrice.