Shailene Woodley affirme que la « perfection » n’est pas une cible dans la crise climatique

L’actrice américaine Shailene Woodley évoque l’importance de sauver la terre et de la durabilité dans une nouvelle interview.

S’adressant à PEOPLE après avoir pris la parole lors de la conférence Go-Get Zero d’Uber à Londres cette semaine, la star de « Divergente » a expliqué comment un individu peut jouer son rôle dans la contribution à l’environnement.

« Je pense que soulager la pression doit commencer par soi-même », a-t-elle déclaré.

Elle a noté : « Il faut se donner la grâce et la compassion pour dire : ‘Je suis un être humain. Je ne suis pas parfait et les systèmes qui m’entourent ne soutiennent pas les choix que je veux faire. Et ainsi jusqu’à ce que ces systèmes peut soutenir cela, je ferai ce que je peux quand je le pourrai et j’aurai la grâce de croire qu’un jour ces systèmes commenceront à changer. «

« Le message que j’essaie toujours de faire passer n’est pas d’être parfait, mais de faire ce que l’on peut quand on le peut », a-t-elle déclaré.

« Je me pose constamment ces questions : d’accord, vous savez quoi ? En ce moment, j’ai besoin d’eau, et c’est ma seule option : je vais boire dans cette bouteille d’eau en plastique. Mais la prochaine fois, peut-être que je Ce n’est pas le cas, car j’aurai ma bouteille d’eau en acier inoxydable… Tout ce que nous pouvons demander, c’est d’être conscient et de faire ce que nous pouvons », a déclaré l’expert.