Shaik Sadiya Almasa établit un nouveau record à Alappuzha

Shaik Sadiya Almasa, une étudiante de KL Deemed to be University, a établi un nouveau record asiatique en remportant trois médailles d’or et une de bronze au championnat asiatique de dynamophilie équipée qui s’est tenu à Alappuzha, Kerala.

Sadiya a réalisé un exploit renversant en remportant la médaille d’or en Squat avec une levée record de 190 kg, un Deadlift d’un impressionnant 160 kg et un total global de 427,5 kg.

De plus, elle a obtenu la médaille de bronze au développé couché avec une remarquable levée de 77,5 kg. Sa performance lui a non seulement valu une reconnaissance bien méritée, mais a également établi une nouvelle norme dans le sport.

« Cette réalisation témoigne de son travail acharné, de son dévouement et de sa persévérance, et nous, à l’Université de KL, sommes fiers de ses performances exceptionnelles », a déclaré l’Université dans un communiqué.

Shaik Sadiya Almasa poursuit actuellement un BA (IAS) de KL Deemed to be University. Elle est une joueuse internationale de dynamophilie de l’Andhra Pradesh, et ses performances constantes lui ont valu de nombreux lauriers aux niveaux national et national. Elle est maintenant l’une des femmes Powerlifters les plus réussies en Inde.

Le Dr G. Pardha Saradhi Varma, vice-chancelier, KL réputé être universitaire, a déclaré: «Le sport n’est pas seulement une performance, mais un engagement dans lequel vous travaillez dur et évoluez au fil du temps. Nous accordons la plus haute priorité au sport dans notre Université. La culture sportive du campus inculque une frénésie de victoire et un esprit sportif à nos étudiants et les amène à se concentrer davantage sur leur carrière et leur vie. »

A cette occasion, Shaik Sadiya Almasa a déclaré : « Je dédie ces médailles à mon pays, et mes parents sont mon inspiration. Mon père est un powerlifter international, et il m’a formé pendant les quatre dernières années. Je remercie mon université pour son soutien moral et financier. Mes remerciements particuliers au département des sports, à la faculté et à mon entraîneur pour les encouragements. »

Le championnat asiatique de dynamophilie équipée qui se tient à Alappuzha, Kerala, est une compétition prestigieuse qui attire les meilleurs haltérophiles de toute l’Asie. Le championnat comprend différentes catégories basées sur l’âge, le sexe et le poids, et la compétition est connue pour son haut niveau de compétition. L’édition 2023 du championnat a vu des participants de différents pays s’affronter pour les plus grands honneurs.

Shaik a déjà fait la fierté de l’Inde dans le passé, remportant deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze pour le pays lors des championnats asiatiques équipés de dynamophilie Open Sub-Junior, Junior et Master’s Women and Men 2022, qui se sont tenus à Coimbatore, en Inde. Elle a également remporté une médaille d’or, une de bronze et une médaille d’argent au Championnat du monde junior de dynamophilie en Turquie du 26 août au 4 septembre 2022.

Sa récente réalisation dans le championnat junior de dynamophilie du Commonwealth mérite d’être mentionnée. Elle a remporté quatre médailles d’or et créé trois nouveaux records à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du 24 novembre au 4 décembre 2022.

