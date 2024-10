Shai Gilgeous-Alexander figurera dans un documentaire Netflix

Netflix réalisera un documentaire sur à peu près n’importe quoi ces jours-ci. Qu’il s’agisse d’une véritable enquête criminelle, de l’Empire romain ou d’un animateur de radio qui achète une organisation de lutte locale, vous pouvez tout avoir un aperçu des coulisses. Le dernier sujet à bénéficier du traitement de la série documentaire Netflix est la NBA, comme la première saison de À partir de 5 abandonné le 9 octobre sur le service de streaming. Cela a déjà été suffisamment populaire pour que Netflix ait donné le feu vert à la saison deux, qui mettra en vedette l’ancien garde du Kentucky, Shai Gilgeous-Alexandre.

À partir de 5 suit cinq stars de la NBA tout au long de la saison, offrant aux téléspectateurs un aperçu de la vie quotidienne des plus grands noms du jeu. La première saison comprend 10 épisodes et présente Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis et Jayson Tatum tout au long de la saison 2023-24.

Jusqu’à présent, les critiques sont mitigées, mais pour l’essentiel, Netflix a tenté d’imiter le succès qu’il a connu avec le PGA Tour en 2017. Plein swingmais avec la NBA.

Outre Shai Gilgeous-Alexander, la saison deux se concentrera sur Kevin Durant, James Harden, Jaylen Brown et Tyrese Haliburton. La discrétion du spectateur est conseillée lorsque les caméras sont autour de James Harden et où qu’il se trouve à un moment donné.

Gilgeous-Alexander a connu une ascension fulgurante vers la célébrité du basket-ball depuis qu’il a signé avec le Kentucky en tant que recrue quatre étoiles au lycée. Du remplaçant de Quade Green à un choix tardif à la loterie en passant par un actif négociable de la NBA, SGA est maintenant l’un des athlètes les mieux payés au monde, a fait partie des prétendants au championnat du Thunder d’Oklahoma City, a remis le basket-ball canadien sur la carte mondiale et, dans son temps libre, participe à la Fashion Week de Paris.

La deuxième saison de À partir de 5 devrait sortir en octobre 2025.