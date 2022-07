Shahid Kapoor TROLLS épouse Mira Rajput sur son selfie dans la salle de bain; laisse les fans en grand écart

Shahid Kapoor et Mira Rajput sont de tels objectifs de couple. Depuis qu’ils se sont mariés il y a quelques années, ils se sont fixé des objectifs. Bien qu’ils soient connus pour leurs moments PDA non filtrés et pâteux en ligne, ils sont également connus pour se traîner ou se rôtir de manière hilarante en tant qu’homme et femme. Les plaisanteries ludiques de Shahid Kapoor et Mira Rajput sur les réseaux sociaux ont toujours diverti tout le monde. Et c’est ce qu’ils continuent de faire encore aujourd’hui. Le commentaire de Shahid sur Selfie de la salle de bain de Mira devient viral.

Mira Rajput affiche ses talents de maquillage

Il se trouve que Mira Rajput, qui est une influenceuse ces jours-ci, a partagé un selfie en ligne après s’être maquillée. Mira s’était sentie fière d’avoir pu obtenir le look qu’elle souhaitait. Elle a également révélé le secret de son incroyable maquillage en disant : “Le maquillage #nofilter by me a changé de produits après des années et je les adore ! Faites-moi savoir ce que vous maigrissez.” Il était naturel que Mira fasse étalage de ses talents de maquilleuse. Cependant, Shahid Kapoor étant le goofball d’un mari qu’il est, l’a trollée de manière hilarante dans les commentaires.

Shahid Kapoor trolle Mira pour son selfie dans la salle de bain

Shahid a laissé un commentaire sur le message de Mira et cela ressemble beaucoup à un message qu’il voulait glisser dans la boîte de réception de quelqu’un plutôt qu’à un commentaire. L’acteur de Jersey et Kabir Singh l’a trollée en disant qu’elle n’avait même pas attendu de quitter la salle de bain pour cliquer sur un selfie. Shahid a écrit : “Elle est si heureuse qu’elle n’a même pas attendu pour quitter la salle de bain”, et a laissé tomber une émoticône riante. Le commentaire de Shahid a laissé tout le monde en deux. Cependant, Mira avait une question pour lui. Elle a demandé si le message était pour Ishaan Khatter. “@shahidkapoor était-ce un DM d’Ishaan que vous avez posté dans les commentaires par erreur @ishaankhatter.” Consultez les commentaires ici :

Shahid Kapoor et Mira Rajput se sont mariés en 2015 le 7 juillet. Ils ont deux enfants ensemble, une fille, Misha et un fils, Zain.