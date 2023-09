Shahid Kapoor s’en prend aux paparazzi pour avoir crié de poser pour eux, dit « pagalo ki tarah kyu… »

Shahid Kapoor a perdu son sang-froid envers les paparazzi pour leur comportement indécent et a obtenu le soutien des internautes.

La culture des paparazzi et le comportement excessif des photographes médiatiques ont vexé les célébrités de Bollywood. Après que Vijay Varma ait averti les photographes de ne pas parler de manière indécente, Shahid Kapoor a perdu son sang-froid envers les paparazzi et s’en est pris à leur manque de professionnalisme.

Samedi, Shahid a été aperçu en train d’assister au mariage de Ruhaan Kapoor et Manukriti Pahwa avec sa famille. Après avoir posé pour des photos, il attendait le départ de sa voiture. Cependant, des papistes l’appelaient pour qu’il pose pour lui et se tourne vers eux. Shahid a été vexé par le comportement bruyant des paps, s’est retourné et s’en est pris à un photographe en disant: « Chila kyu raha hai tu. Kya ho jayega, main yehi khada hoon na, pagalo ki tarah kyu chila raha hai. Relax kar beta. Yehi hai hum journal. Jab main gaddi mein chala jaunga toh chilana, phir ça a du sens. »

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été mise en ligne, plusieurs internautes ont soutenu Shahid. Un internaute a écrit : « Shahid a raison, les médias sont parfois très irritants. » Un autre internaute a écrit : « Ces photographes médiatiques sont tout simplement irritants. Ils traquent les stars comme n’importe quoi ! Shahid aurait dû donner un coup de pied à ce farceur qui a crié. » Un internaute a écrit : « Il avait absolument raison. »

Plus tôt, Vijay Varma a pris l’initiative de tracer une ligne pour envahir leur vie privée. Jeudi après-midi, Vijay et Tamannaah ont été aperçus en train de sortir de l’aéroport de Mumbai. Pinkvilla a partagé une vidéo dans laquelle Vijay a également été aperçu en train de quitter l’aéroport, et le photographe l’a taquiné en disant: « Maldives ke samandar ke mazze le ke aaye ho (On ​​dirait que vous vous êtes bien amusé aux Maldives). » Un Vijay souriant est devenu sérieux et a averti le pap : « Iss tarah ki baat nahi kar sakte (Vous ne pouvez pas dire de telles choses). »

Shahid, sur le plan du travail, a été vu pour la dernière fois dans le film Bloody Daddy. Dirigé par Ali Abbas Zafar, Bloody Daddy met en vedette un puissant casting de stars comprenant Shahid Kapoor, Diana Penty, Sanjay Kapoor, Ronit Bose Roy et Rajeev Khandelwal. Avant Bloody Daddy, Shahid a fait ses débuts impressionnants en OTT avec Raj et Farzi de DK. Il sera ensuite vu avec Kriti Sanon dans le film romantique jusqu’ici. Soutenu par Maddock Films de Dinesh Vijan, le film de Shahid-Kriti met également en vedette le vétéran Dharmendra parmi le casting principal.