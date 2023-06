Shahid Kapoor se souvient de la période difficile qu’il a eue lors du tournage de Vivah, « n’obtenait pas la moitié des choses »

Shahid Kapoor, qui se prépare actuellement pour son prochain projet Bloody Daddy, a terminé 20 ans dans le monde du showbiz. Réfléchissant sur sa carrière et les films qu’il a fait, Shahid Kapoor dans une récente interview a parlé de sa seule collaboration avec le réalisateur Sooraj Barjatya, pour le film Vivah. Avec Shahid Kapoor et Amrita Rao en tête, le drame romantique de 2006 reste l’un des films les plus appréciés du cinéma hindi. Vivah a été un grand succès à cette époque, il a également attiré une nouvelle génération de fans grâce aux mèmes sur les réseaux sociaux.

Shahid Kapoor a révélé que parce qu’il était un enfant d’une grande ville, la plupart du temps, il n’avait aucune idée du monde que le cinéaste essayait de créer. « La moitié du temps, je me disais ‘Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passe ? J’étais un enfant d’une grande ville. de l’eau) ? Qu’est-ce que c’est ? Et puis nous faisions des chansons qui étaient chantées avec la voix d’un homme plus âgé. Je me demandais comment je vais faire ça ? » Shahid a déclaré à Radio Nasha.

Mais parce qu’il avait un immense respect pour Sooraj Barjatya en tant que réalisateur, il a décidé de suivre tout ce que le cinéaste disait. « Je l’ai juste suivi. J’ai dit: ‘Tu me dis quoi faire et je le ferai.’ Il me disait ‘Faites-moi confiance Shahid, faites-le’ et je l’ai fait. Je l’ai fait avec toute mon honnêteté », a déclaré l’acteur.

Shahid Kapoor a rappelé que « une grande partie du cinéma qui se portait bien était ce collège aux pieds nus, jeune, Dharma et Yash Raj » en 2006, lorsque Vivah est sorti. Et, le film était complètement à l’inverse de la tendance cinématographique de l’époque. L’acteur a déclaré que Sooraj avait fait un « film très conservateur » qui ciblait un public très restreint, auquel on ne s’adressait pas pendant la plus longue période, et il savait que c’était sa zone de confort.

Shahid Kapoor attend actuellement la sortie de son film, Bloody Daddy, réalisé par Ali Abbas Zafar. Il devrait sortir le 9 juin sur JioCinema.