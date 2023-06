Shahid Kapoor se souvient d’avoir été désemparé lors du tournage de Vivah, dit qu’il vient de suivre Sooraj Barjatya

Shahid Kapoor avait un graphique de carrière impressionnant. L’acteur a fait ses débuts avec le hit Ishq Vishq et est devenu une star new-age boy-next-door. Cependant, après ses débuts, il a fait face à quelques échecs jusqu’à Vivah en 2006. Le réalisateur de Sooraj Barjatya était un blockbuster, et le film a été aimé par les masses, malgré la concurrence avec Dhoom 2 de Hrithik Roshan.

Ces derniers temps, Shahid Kapoor a fait des choix différents et il sera bientôt vu dans un avatar d’action à part entière en tant que Bloody Daddy. Lors de la promotion du prochain film, Shahid a rappelé ses jours de tournage et a révélé qu’il était complètement désemparé pendant le tournage.

Tout en interagissant avec Radio Nasha, Shahid révèle : « La moitié du temps, je me disais ‘Qu’est-ce que je fais ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » Shahid s’est qualifié de « gamin des grandes villes » et a ajouté : « Je ne comprenais pas la moitié des choses qui se passaient. J’étais comme jal (eau) ? Qu’est-ce que c’est ? » Il a même partagé qu’il était intrigué par le fait que ses chansons soient chantées par des chanteurs seniors. « Je me demandais comment vais-je faire ça ?

Shahid avait un immense respect pour le réalisateur Sooraj et il n’avait fait que suivre ses instructions : « Je viens de le suivre. J’ai dit : ‘Tu me dis quoi faire et je le ferai.’ Kapoor a ajouté qu’il serait Barjatya l’instruirait et qu’il le suivrait, sans rien demander. »

Le prochain film de Shahid, dirigé par Ali Abbas Zafar, Bloody Daddy met également en vedette Diana Penty, Shahid Kapoor, Ronit Bose Roy, Sanjay Kapoor, Rajeev Khandelwal et Ankur Bhatia dans des rôles importants. Le thriller policier est basé sur le film français Sleepless Night de 2011 réalisé par Frederic Jardin. Le film devrait sortir le 9 juin sur Jio Cinema.